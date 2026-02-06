「火云邪神」梁小龙遗孀宋骧罕发声明 怒揭亡夫帐号遭人冒用接Job赚钱 心碎驳斥：亵渎逝者尊严

曾在70年代与李小龙、成龙和狄龙号称「四龙」的梁小龙在今年1月14日离世，享年75岁。梁小龙离世消息曝光后，其抖音帐号发布了他的告别信：「我到很远很远的地方拍电影去了。请原谅我不辞而别，就当我到很远的地方拍电影去了，本想保密的，所以关门弟子像往常一样发视频，我喜欢有点神秘感，你们替我好好活著。爱一直在，记得我爱你们。」

梁小龙遗孀狠斥亡夫帐号遭擅自营运

梁小龙近年长居内地，积极经营抖音、小红书和快手等社交平台，分享生活日常、功夫心得与及朋友间聚会的欢乐时光，不过梁小龙离世后，他的社交平台曾一度持续，上月底更出一段为失踪儿童发声，建议重判人贩子的影片，当时已经有人留言：「人都走了，怎么还发视频？任何人都要遵守自然规律，你团队里面也没有明白人啊？」昨日（5日）梁小龙遗孀宋骧在抖音发布严正声明，狠斥该帐号未经家属同意擅自运营。

梁小龙遗孀宋骧在声明中表示：「梁小龙先生生前未订立任何遗嘱授权他人运营、使用其名下及以其名义注册的各类网络账号，亦未委托任何主体代为承接商务合作、开展盈利活动。」并抨击该帐号：「未经本人及家属同意，被他人擅自运营，部分账号甚至以梁小龙名义违规承接商务合作、开展盈利活动，该等行为均无任何合法性。」梁小龙遗孀宋骧声明全文如下：

本人宋镇，是梁小龙（原名:梁财生）先生的合法配偶。梁小龙先生于2026年1月14日不幸离世，作为家属，我们正悲痛处理先生后事及相关合法权益事宜。现就近期出现的未经家属同意擅自运营梁小龙先生相关网络账号、发布不实言论等事宜，郑重发布本声明， 以正视听。 一 关于网络账号的合法权属及运营权限说明 梁小龙先生生前未订立任何遗嘱授权他人运营、使用其名下及以其名义注册的各类网络账号，亦未委托任何主体代为承接商务合作、开展盈利活动。根据《中华人民共和国民法典》相关规定，网络账号作为数字虚拟财产，兼具人格利益与财产利益，其中财产性权益属于梁小龙先生的遗产，应由其法定继承人依法继承；人性权益亦由家属依法维护，任何组织或个人不得擅自侵害。 截至本声明发布之日，下述网络账号均未经本人及家属同意，被他人擅自营运，部分账号甚至以梁小龙先生名义违规承接商务合作、开展盈利活动，该等行为均无任何合法性：

（一）抖音账户 「梁小龙永远活在我们心中」（抖音号:55643966455）

（二）快手账户「梁小龙永远活在我们心中」（快手号: liangxiaolong 1948） 对于上述擅自运营账号、违规盈利的主体，本人及家属已明确知晓其行为，将依法追究其全部法律责任（包括但不限于停止侵害、消除影响、赔偿损失，涉嫌违法犯罪的，将移交司法机关处理）。 二 关于账号接管及粉丝警示 梁小龙先生离世后，其名下及相关网络账号的合法权属归其法定家属所有，本人及家属已启动合法程序，拟办理相关账号的接管事宜。针对目前部分账号运营方拒不配合的情况，家属正通过法律途径维护合法权益，坚决追回账号控制权。 在此，郑重提醒各位喜爱梁小龙先生的粉丝及社会公众，谨慎分辨各类以梁小龙先生名义运营的网络账号，切勿轻信账号发布的商务合作信息、转账要求等内容，避免遭受财产损失；如发现相关账号存在违规盈利、欺诈等行为，可向平台举报并联系家属反馈。 三 关于不实言论的追责声明 近期，部分擅自运营上述账号的主体，在网络平台发布关于梁小龙先生遗产分配、家属矛盾等不实言论，甚至借账号发声污蔑他人，该等行为不仅严重侵害了家属的合法权益，更违背公序良俗，亵渎逝者尊严。 依据《中华人民共和国民法典》关于名誉权、隐私等人格利益及侵权责任的相关规定， 本人及家属将对全部不实言论进行取证，将依法追究相关发布主体、传播主体的全部法律责任，绝不姑息。同时恳请相关人员立即停止一切不当言行，尊重逝者、尊重家属，停止传播不实信息，共同维护良好的网络环境。 四 附则 后续，关于梁小龙先生相关账号的官方动态、家属声明及合法授权事宜，将由本人及家属通过官方渠道统一发布‧，敬请关注。特此声明！

梁小龙生前曾有过两段婚姻，在1972年与黎爱莲（Irene Ryder）因合作《饿虎狂龙》结缘，梁小龙曾称碍于自己当年只是武师，黎爱莲已大红大紫，而未有进一步发展。直到梁小龙在丽的剧集《大侠霍元甲》饰演「陈真」走红，并开武馆授徒，在事业有成下抱得美人归，二人拍拖一年于1975年结婚结婚，黎爱莲当时已有怀孕，翌年诞下女儿梁子文（Anne）。梁小龙与黎爱莲在80年代离婚，到了1995年与细20年宋骧再婚，翌年诞下女儿梁靖南，之后追仔成功，凑成一个「好」字。宋骧在老公离世后，曾分享了多张梁小龙生前与家人的合照并写道：「我们想念你。」