《中年好声音》索爆评审海儿骚「最强玲珑曲线」 上围上下摆动极震撼 极丰满身材撑爆衫

现年29岁，凭担任《中年好声音》人气评审而广为人识的「音乐女神」海儿（Hedy），向来以其高颜值、出众身材及精湛的音乐造诣，深受网民爱戴，人气持续高企。海儿亦不时在社交网站分享福利图，而近日她再度「出招」，发布了一系列极尽诱惑的性感照，成功引起热议。

海儿身材丰满极有女人味

在最新曝光的照片中，海儿身穿一袭贴身红色连身裙，配以黑色长手套及长靴，身处一个充满轮胎和工具的旧车房之中。虽然红色战衣款式保守，将丰满上围包得密密实实，但由于她的身材实在太好，紧身剪裁下反而出现「撑爆衫」的视觉效果，玲珑浮凸的曲线尽显，奇峰凸出，散发出强烈的女人味。

海儿露出「绝对领域」

海儿在镜头前摆出多个高难度S型甫士，其中一张她坐在阶级上，裙子的高衩设计让她骚出一双白滑长腿，露出「绝对领域」，与工业风的背景形成强烈对比，整体画面极具张力，性感效果丝毫不减，令人充满遐想。

海儿吊带背心骚哥利

除了照片外，海儿亦上载了一段在家中献唱的影片。影片中，她穿上简单的灰色吊带背心，深情演绎歌曲。当她运气高歌时，傲人上围随著呼吸自然起伏，再度突显其完美曲线，展现出健康又诱人的一面。一系列的更新再次证明，真正的女神即使「唔露肉」，单凭其超澎湃的魔鬼身材和自信的姿态，同样能俘虏一众粉丝的心。

