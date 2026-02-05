陈庭欣回复单身打扮劲进取  超低胸战衣打波俯身一览无遗  超热裤摆高难度甫士险走光

现年38岁的前港姐冠军陈庭欣（Toby），去年底宣布与拍拖8年、坐拥10亿身家的彩丰行老板杨振源（Benny）分手，回复单身的Toby并未因此陷入颓废，反而活得更精彩，近来全情投入匹克球运动，状态大勇，更扬言要考取教练牌，积极开展人生新一页。陈庭欣更以超性感的装扮到球场打波，不少网民都指眼前一亮。

陈庭欣性感打扮考教练牌？

分手后的陈庭欣容光焕发，笑容满面，浑身散发著健康活力。她频频在社交平台分享球场上的英姿，其性感进取的运动装束更成为网民焦点。从图片中可见，其中一套紫色Bra Top配上同色系超短裤的造型，完美凸显了她丰满而紧实的超Fit身材，在球场上挥洒汗水时，显得非常热血，魅力四射。

陈庭欣热裤短得无可再短

另一套全黑紧身战衣同样吸睛，其短裤可谓「短得无可再短」。当陈庭欣手持球拍，半跪在球场上摆出专业甫士时，一双修长美腿一览无遗，而短裤太短亦陷于走光边缘，性感指数爆灯，健美体态展露无遗，可见她为操练下了不少苦功。

陈庭欣无意雪卵

对于八年情未能开花结果，陈庭欣坦言分开不代表是浪费青春，认为当双方想法不同时，分开是更好的选择。至于外界关心的「雪卵」问题，她则果断拒绝，认为找到一个真正能沟通和相爱的人，远比盲目追求生育保障来得更实际。她透露未来择偶条件与身家无关，更再次澄清前度的身家并无外界所传的十亿，她强调：「我希望佢系会钟意小动物。」

陈庭欣农历新件后脱单？

单身后的陈庭欣不愁没有追求者，她早前透露已获好友Bob林盛斌「找数」，为她介绍新朋友。她表示多谢对方言出必行，自己不抗拒认识新朋友，但详情仍有待安排，预计会在农历新年后见面。

