蔡卓妍游墨尔本揾教练打网球 男友Elvis被认定后首度留言高调晒爱

蔡卓妍（阿Sa）早前在活动上认恋年轻10岁的健身教练林俊贤（Elvis），正式公开男友地位，其后，更被《东周刊》踢爆Elvis已入住阿Sa位于东半山的亿元豪宅，展开同居试婚生活。Elvis 最近连环被拍到收工后前往跑马地学打网球，看来阿Sa被男友深深感染，日前飞到澳洲墨尔本旅行，都要专程请个教练练波。

隔空送上鼓励

阿Sa曾透露受男友影响养成行山的兴趣，感觉健康不少，看来她与Elvis志趣相投，早前飞到澳洲墨尔本旅行，连日来也在社交网大晒靓相，阿Sa表示：「讲真，忙里偷闲嘅感觉，真系比日日都放假好嘅，当然样样嘢都要有平衡，忙得滞又唔好嘅。」其后，她更贴出打网球照，表示自己去到墨尔本都未有偷懒：「特登请咗个教练练波，落雨都照打，系爱呀，仲要第一次俾成个团队睇住打波，有啲压力。」Elvis 被认定男友地位后，亦首次公开留言，附上三团火的emoji ，隔空向女友送上鼓励，高调晒爱，相当甜蜜。