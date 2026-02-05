Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」

影视圈
更新时间：14:00 2026-02-05 HKT
发布时间：14:00 2026-02-05 HKT

前TVB男星林子博自2020年丧妻后，携一对子女移民英国展开新生活。然而，英国政府近日拟修改BNO港人申请永久居留的条件，为许多已移英的家庭带来巨大忧虑。日前，林子博与李婉华在YouTube频道「子博在英国」直播中探讨此事，他更首次公开自己的「B计划」，透露若移民政策最终「加辣」，他将有何打算。

林子博质疑英国政府想「走数」

英国政府虽早前澄清「5+1」政策不变，但其咨询文件建议，未来申请永居的英语要求可能由B1级别提升至B2级别（相当于A-Level程度），并新增12,570英镑（约13万港元）的年收入门槛。由于当局未说明新规定是否具追溯力，对于最早在2021年抵英、即将住满五年申请永居的港人社群，无疑构成极大压力。

林子博透露，他最快于今年中便可申请永久居留，并已通过入籍考试（Life in the UK）。他与多位受访港人对此表示强烈不满，直言若英国当局此刻修改政策，行为等同于「搬龙门」和「走数」。他激动地表示：「彭定康（末任港督）都在议会不停帮香港人发声……搞错呀，当初不是讲好㗎咩？临门一脚……大家年中开始拎永居喇，你先临时改。如果早啲讲，人哋就唔会变卖晒香港啲资产！」他指出，许多50岁以上的港人都是卖掉香港物业才举家迁英，他们有能力、有贡献，一直自食其力，甚至为英国带来经济贡献，而非寻求福利。

林子博忧新规拆散家庭打乱计划

林子博特别担忧新规对家庭结构的冲击。由于申请永居以个人为单位，他指出：「老公考到（通过英语测试），个老婆考唔到，咁系咪要拆散头家呢？第二就系，咁老公全职喺度做嘢，咁老婆冇做嘢，咁即系个老婆冇入息啦，咁唔通又要拆散头家？」他认为，即使有些家庭带来了足够资产，但若因没有固定粮单而被拒绝，实在非常荒谬。而这项政策也直接影响他的家庭。其即将升大学的女儿因已成年，需作为独立个案申请；儿子的永居资格则取决于他本人能否达标。一旦政策「加辣」，全家人的计划将被打乱。

林子博Plan B曝光：移民苏格兰

面对前景不明朗，林子博在直播中首度披露其后备方案（Plan B）。他表示，万一将来未能顺利取得永居，他会考虑带同儿子移居苏格兰。他解释，此举主要是为儿子的学业铺路。根据苏格兰政策，BNO持有人只要在当地住满3年，其子女便可享受免费大学教育。这与英国形成鲜明对比，若无法取得永居，子女或将需缴付极其昂贵的国际学生学费。在此情况下，他移居苏格兰是为了确保儿子能完成高等教育，但已成年的女儿则可能要独自回港升学，面临两难。

