56岁陈松伶近况曝光 脸颊凹陷暴瘦变火柴人 幸福肥消失健康令人担忧

现年56岁的陈松伶，曾经受到TVB力捧，拍过不少脍炙人口的剧集，包括《天涯歌女》、《笑看风云》、《天地男儿》等，均是收视口碑之作，成为港人的集体回忆。近年陈松伶跟比她年轻8年的丈夫张铎，一起在内地生活，除了登台上综艺外，她又不时拍片分享近况，近日她在小红书发放的一条开箱片，网民发现陈松伶暴瘦了几个码，跟早前的幸福肥判若两人，令粉丝担心她的健康状况。

陈松伶患子宫肌瘤未能生育

陈松伶跟丈夫张铎是姊弟恋，她又因为患上子宫肌瘤而未能生育，不能为丈夫留后，一直是她最大的遗憾，幸好丈夫毫不介意，婚后二人恩爱如昔，而陈松伶在甜蜜婚姻下，更出现幸福肥，加上她已进入轻熟女之年，从2022年开始减肥，但却一直未能成功，甚至出现体重反弹，曾经因为穿上红色贴身衬衣，而出现了「腩肉」的尴尬场面，令她一度成为网上热话。

陈松伶近日忽然暴瘦如火柴人

近日陈松伶在小红书分享了一条开箱影片，她穿上绿色衬衣及牛仔裤，坐在家中地上，背靠沙发，向网民推介不同的产品，包括水樽、首饰、美容产品。但网民发现陈松伶比起昔日的发福样子，忽然瘦了几个码，脸颊凹陷，目测已睇到她体重急剧下降，粉丝一方面担心她减肥过度，身体亮起警号，纷纷劝她多吃一点，最紧要照顾好自己。

陈松伶入行拍剧即跟黎明合作

陈松伶入行不久，在圈中已经遇上伯乐，她于1989年获金牌监制萧笙赏识，点名她跟黎明合演她的第一部TVB电视剧《天涯歌女》，一炮而红，其后再推出《天涯歌女》原声大碟，之后她再担正多部经典作品，包括《92钟无艳》、《婚姻物语》、《笑看风云》、《天地男儿》、《水饺皇后》、《新上海滩》、《大澳的天空》等剧集。近年陈松伶跟丈夫长驻内地发展，更成为了综艺节目常客，先后有《乘风破浪的姐姐》和《婆婆和妈妈2》等，俘虏不少内地粉丝，人气不减。

