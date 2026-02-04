「最索港台主持」骚迫爆上围主持节目惹热议 嫁导演罕剖白婚姻状态 拥8项专业资格识性治疗

36岁的前港台主持辛巧琪（Binky），近日成为网络热话，凭借其出众的样貌和极之丰满的火辣身材，被网民封为「最索港台主持」。有网民表示，收看港台的资讯节目本身是为了增广见闻，但辛巧琪的出现，却让节目顿时变成了一场视觉盛宴，实在「吸睛」。辛巧琪之后于IG作出回应，指自己已非「性感人妻主持」，因为她已离婚回复单身，另外亦表明自己有持续进修，已经升呢成为博士。

辛巧琪主持港台节目照性感

从网民分享的节目截图可见，辛巧琪在主持节目时，经常穿著贴身上衣，完美突显其傲人上围，曲线玲珑浮凸，画面极具震撼力。即使是穿上西装外套，也难掩其「空前伟大」的身材，让观众看得心花怒放，大赞「视觉享受兼具内涵」。

辛巧琪于IG疯狂发福利

除了在萤幕前展现性感魅力，辛巧琪在个人IG上更是毫不吝啬，狂派福利图。从她分享的自拍照可见，她常以低胸或V领服饰示人，尽显迫爆上围。其中一张她背对镜头，在邮轮窗边拍摄的裸身剪影照，更是引发网民无限遐想，让人看得目不暇给。

辛巧琪离婚回复单身

然而，正当网民热烈讨论这位「性感人妻」之际，辛巧琪本人却在IG上亲自澄清，表示自己已经并非「性感人妻」，因为她已低调回复单身。同时，她亦透露港台在2025年并没有与她续约，所以她已非该节目的主持，并宣布自己已完成博士学位，正式成为博士。

辛巧琪拥8项专业资格

辛巧琪拥有注册催眠治疗师、梦境分析治疗师、NLP发证导师等8项专业资格。拥有新闻系及媒体文化硕士学位的她，早于17年前已加入港台，主持过《议事论事》、《抗疫快讯》等多个节目。近年，她更克服读写障碍及过度活跃症的困难，完成了教育博士学位，堪称「学霸级女神」。

辛巧琪曾嫁港台导演

在私生活方面，辛巧琪于2018年与港台导演张骞（Rex）结婚，后者极有才华，曾获《第50届美国国际电影及电视节》节目金奖和最佳作品奖。但两人现已离婚。辛巧琪的经历充满传奇色彩，从克服自身困难到成为拥有多项专业资格的博士主持，如今回复单身的她，相信未来发展会更加精彩。

