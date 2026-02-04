Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「最索港台主持」骚迫爆上围主持节目惹热议 嫁导演罕剖白婚姻状态 拥8项专业资格识性治疗

影视圈
更新时间：18:00 2026-02-04 HKT
发布时间：18:00 2026-02-04 HKT

36岁的前港台主持辛巧琪（Binky），近日成为网络热话，凭借其出众的样貌和极之丰满的火辣身材，被网民封为「最索港台主持」。有网民表示，收看港台的资讯节目本身是为了增广见闻，但辛巧琪的出现，却让节目顿时变成了一场视觉盛宴，实在「吸睛」。辛巧琪之后于IG作出回应，指自己已非「性感人妻主持」，因为她已离婚回复单身，另外亦表明自己有持续进修，已经升呢成为博士。

辛巧琪主持港台节目照性感

从网民分享的节目截图可见，辛巧琪在主持节目时，经常穿著贴身上衣，完美突显其傲人上围，曲线玲珑浮凸，画面极具震撼力。即使是穿上西装外套，也难掩其「空前伟大」的身材，让观众看得心花怒放，大赞「视觉享受兼具内涵」。

相关阅读：电台主持辛巧琪觅新婚爱巢

辛巧琪于IG疯狂发福利

除了在萤幕前展现性感魅力，辛巧琪在个人IG上更是毫不吝啬，狂派福利图。从她分享的自拍照可见，她常以低胸或V领服饰示人，尽显迫爆上围。其中一张她背对镜头，在邮轮窗边拍摄的裸身剪影照，更是引发网民无限遐想，让人看得目不暇给。

辛巧琪离婚回复单身

然而，正当网民热烈讨论这位「性感人妻」之际，辛巧琪本人却在IG上亲自澄清，表示自己已经并非「性感人妻」，因为她已低调回复单身。同时，她亦透露港台在2025年并没有与她续约，所以她已非该节目的主持，并宣布自己已完成博士学位，正式成为博士。

辛巧琪拥8项专业资格

辛巧琪拥有注册催眠治疗师、梦境分析治疗师、NLP发证导师等8项专业资格。拥有新闻系及媒体文化硕士学位的她，早于17年前已加入港台，主持过《议事论事》、《抗疫快讯》等多个节目。近年，她更克服读写障碍及过度活跃症的困难，完成了教育博士学位，堪称「学霸级女神」。

辛巧琪曾嫁港台导演

在私生活方面，辛巧琪于2018年与港台导演张骞（Rex）结婚，后者极有才华，曾获《第50届美国国际电影及电视节》节目金奖和最佳作品奖。但两人现已离婚。辛巧琪的经历充满传奇色彩，从克服自身困难到成为拥有多项专业资格的博士主持，如今回复单身的她，相信未来发展会更加精彩。

相关阅读：「东张女神」忘情打气意外春光乍泄？上围疯狂晃动超吸睛  TVB颁奖礼台下更性感

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
00:47
黄棣珊中学2男1女学生 中山交流团擅外出饮酒租酒店过夜 同学回港揭发 教育局：高度关注
社会
7小时前
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
80年代「破格女星」罕现身《流行都市》被安德尊质问一事：咩意思呀你 曾选港姐转行风山水起
影视圈
8小时前
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
央视踢爆「毒番薯」流入全国 被揭偷用高毒性农药 农户自爆一口都不敢吃！
食用安全
2026-02-03 13:00 HKT
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
1989年西贡龙虾湾谋杀案 62岁港男潜逃37年泰国落网 料明日被押返香港
突发
1小时前
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
01:12
两届视后胡定欣宣布离巢 结束逾20年与TVB宾主关系：新一年决定离开舒适区
影视圈
5小时前
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
慎入︱传江苏男自制喷火器 街头活焚奸夫
即时中国
8小时前
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
港夫被捉奸在床反告老婆「十宗罪」：拒行房逼旺季旅行... 女事主现身亲述心寒布局｜Juicy叮
时事热话
4小时前
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
农历新年北上注意！8大口岸最新通关时间一文睇清 深圳湾/罗湖/莲塘/港珠澳
旅游
2026-02-03 14:13 HKT
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
巴士男临界点爆发 喊出4个字后冲车尾除裤大便 同车乘客跟进劳师动众后续｜Juicy叮
时事热话
2026-02-03 13:30 HKT
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
岁晚尖沙咀新现「触碰型圈套」 跑友遇骗拒做「致命一步」自救 网民激赞醒目｜Juicy叮
时事热话
8小时前