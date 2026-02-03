金宣虎涉开空壳公司逃税 前公司撇清：照演员要求汇款 与车银优同陷风波恐面临2年监禁

金宣虎最近凭韩剧《爱情怎么翻译？》人气再度上升，日前爆出跟同公司的「脸蛋天才」车银优一样，都涉嫌以家人成立疑似「空壳公司」逃税。金宣虎所属公司Fantagio昨日（2日）再出面澄清，强调金宣虎的个人公司已在进行注销停业申请，网民仍然不卖帐。专业人士认为金宣虎的逃税手法恐怕还涉及业务侵占与背信罪。

金宣虎前公司称依演员要求汇款至指定帐户

韩媒找来律师、税务师、会计师等专业人士指出金宣虎还在前公司S.A.L.T.娱乐的时候，2024年1月透过家人成立个人公司「SH Two」，并以此收取演艺收入，大幅减低税金。前公司对此仅低调表示：「只是依照演员的要求，将款项汇入指定的帐户。」若以个人名义申报收入，最高须缴纳49.5%的所得税，但若改以法人公司名义处理，仅需负担最高19%的公司利得税。

金宣虎涉逃税 公司再作澄清

Fantagio昨日再度澄清，指金宣虎当初成立SH Two是为了进行舞台剧相关活动而成立，但公司已经没有在运作，所以会注销公司。但金宣虎会被认为涉嫌透过个人公司逃税的关键原因，就在于SH Two的地址就是金宣虎的住所，还找了爸妈任挂名董事，公司无法提出明确的企划书、会议记录等实质工作内容。

律师认为公司没有正常的业务，就不该有相关费用支出，那些无关的支出，可能会被视为挪用公款、侵占公司资金，甚至违反背信等罪。金宣虎父母被指又以公司附属卡支付生活费用，而且父母每月将收到的月薪，转回给金宣虎。

金宣虎恐面临2年监禁

此外，SH Two也没有依照规定登记为「大众文化艺术企业」，却仍收取演艺事业报酬，已涉嫌违反《大众文化艺术产业发展法》。律师指出，未登记公司收取相关款项的行为，已非单纯行政疏失，而是被滥用的税务规避手段，依法最重可处以2年以下有期徒刑。

