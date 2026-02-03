TVB「最强Body」再现！上位花旦刘颖旋泳衣尽现「隐藏曲线」 晒惹火身材大骚纤腰长腿

TVB上位花旦刘颖旋（Tiffany）是《2016年度香港小姐竞选》亚军暨最上镜小姐，因拥有高䠷好身材而被封「最强Body」。近年她备受TVB力捧，剧集一部接一部。近日，她趁著难得的空档飞往新加坡旅行，并在IG上与粉丝分享她的旅游点滴。其中，一条在酒店顶楼无边际泳池拍摄的影片最为吸Like。片中，刘颖旋身穿泳装，在饱览新加坡城市天际线的绝美景色下，大方展示其骄人身材，画面极其吸睛，让一众粉丝大饱眼福。

刘颖旋贴身泳衣凸显好身材

影片的背景是新加坡著名的空中泳池，夜晚景色美不胜收，刘颖旋更显得明艳照人。她身穿一件深啡色的单肩一件式泳衣，设计虽然简约，却处处突显出她的身材优点。单肩设计巧妙地展现了她平滑的肩颈线条和性感的锁骨，显得格外优雅。泳衣的贴身剪裁，完美勾勒出她凹凸有致的S字身形，尤其是那盈盈一握的纤腰，更是让她的身材比例显得无懈可击。镜头前的刘颖旋，皮肤在池水的映照下显得白皙透亮，四肢纤幼修长，手臂线条紧实，可见她平时勤于健身的成果。影片中她时而回眸一笑，时而拨弄池水，甜美的笑容充满阳光气息，浑身散发出健康性感的美态。

刘颖旋获赞健康性感兼备

刘颖旋在帖文中写道：「it's important to remind ourselves to live in the moment and be present」（提醒自己要活在当下），并表示不能错过享受新加坡美丽的顶楼景色。作为2016年香港小姐亚军及最上镜小姐，刘颖旋的模特儿级身材向来是外界焦点。这次的泳装影片，不仅让粉丝看到她暂离工作、享受生活的一面，更再次印证了她「女神」的称号。不少网民留言大赞她的身材「fit到漏油」、「简直是零死角」，认为她健康性感兼备，是美貌与智慧并重的代表。

