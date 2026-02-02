宣萱罕谈离开TVB内幕：成个运作方式，我觉得唔舒服 顶唔顺「刷鞋」文化 离巢导火线曝光

由陈志云主持的深夜访谈节目《又系时候同一天讲再见》，邀请来自不同界别的嘉宾受访。在最新播出的集数中，陈志云邀得TVB视后宣萱担任嘉宾。在访谈中，宣萱重提90年代曾在《K-100》节目中，公开挑战TVB高层的往事。当时宣萱直指公司过份重用歌星拍摄剧集，而这些歌星又经常迟到，影响拍摄进度。宣萱忆述当年的敢言，是出于对工作专业的执著：「有问题发生嘅时候，自己人就会被人闹，出面人（歌星）就唔会被人闹。」她强调，这与金钱无关，纯粹是「职业操守嘅问题」。这段往事再次引起网民热议，不少人赞赏她率直敢言的性格。

宣萱离巢全因拒绝「刷鞋」文化

当陈志云问及离开TVB的原因时，宣萱的回答直接而坦诚：「好简单，纯粹成个运作方式，我觉得唔舒服。」她解释，自己以往一直相信，只要有实力，自然会得到欣赏和机会，但现实世界并非总是如此。她强调自己是个公私分明的人：「我会撇开你个人嘅性格同我夹唔夹，如果你啱做呢样嘢，我都会拣你去做，我觉得咁样系公平。」然而，当工作环境变得需要刻意去讨好某些人时，她便感到难以适从。宣萱直言：「原来可能要刷鞋，要please一啲你唔想please嘅人，咁我问自己得唔得？唔得。」对她而言，人与人之间的关系讲求缘份，如果无法融洽相处，便会感到非常辛苦。

她进一步解释，离开TVB的决定，与当时公司内部的人事变动有很大关系：「我离开TVB系因为𠮶阵时内部好多转变，好多人事走咗，有啲新人嚟。以前𠮶班系夹嘅，去到唔夹嘅时候，其实会有好多问题发生。」宣萱坦言自己非常依赖感觉做事，工作开心与否是她非常重视的因素：「我好凭感觉做嘢，我好注重开心，唔开心嘅，走。」

宣萱称与古天乐没有爱情火花

近年掀起话题的电影《寻秦记》，对许多观众来说，是一次集体回忆的延续。宣萱作为剧集版的女主角之一，对于能够参与电影版的拍摄，她表示是义不容辞。当初古天乐邀请她参演时，她毫不犹豫地一口答应：「做！一定做！唔使谂！」她认为，《寻秦记》不仅是古天乐的代表作，更是香港电视剧史上一个重要的里程碑，能够在25年后以电影形式延续，仿佛与观众一同成长，意义非凡。虽然电影因疫情延迟了数年才上映，但票房成绩斐然，证明了其经典地位。宣萱坦言，拍摄时并没有预料到电影会如此成功，对她而言，享受过程并尽力而为便已足够。谈及拍摄时最难忘的经历，她分享道，在片场第一眼看到穿上古装的欧瑞伟和滕丽名时，感觉就像见到久别重逢的亲人，时光仿佛倒流回25年前，那种「屋企人」的感觉让她非常感动。至于她与古天乐的「梦幻CP」形象，宣萱则笑言两人相识三十多年，早已是「好似兄弟」一样的关系，彼此之间并没有爱情的火花。

宣萱爱情观保守抱持随缘心态

在节目中，宣萱也分享了她的爱情观。她坦言自己在感情上比较保守，从未主动追求过异性。对于爱情，她抱持随缘的态度，认为「一个人其实都好OK，最紧要啱。」她无法接受开放式关系，强调「梗系唔得，我唔可以分享！」。若不幸遇上感情重叠的情况，她会选择退出，成全对方。宣萱更自爆，曾在不知情的情况下成为别人感情中的「第三者」，经由朋友提醒才恍然大悟，令她感到非常震惊。她认为，如果感情不合，便应该及早分开，不要浪费彼此的时间。

谈及《寻秦记》电影，宣萱透露其实拍摄了不少未有曝光的片段，导演团队正考虑将这些片段剪辑成另一个版本，但最终决定还需视乎票房成绩。至于会否开拍续集，她表示一切取决于市场反应：「都系睇票房！如果收得当然有机会。」但她也坦言，现今的电影制作考量因素众多，投资大、风险高，因此需要天时地利人和的配合。她更透露，当初接拍电影时，完全没有考虑过片酬，全因对古天乐的信任：「我知古天乐唔系剥削演员嘅人。」这份情义，也再次印证了他们之间深厚的友谊。

