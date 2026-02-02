马德钟 赖慰玲 吴伟豪 「铁三角」晒微妙默契 大爆《非常检控观》幕后趣事∣名人杂志

由马德钟、赖慰玲、吴伟豪、陈炜、游嘉欣、张驰豪、陈晓华、蒋家旻等主演的《非常检控观》，透过马德钟、赖慰玲与吴伟豪组成的「灭罪铁三角」，以极致的同理心、信赖与默契以及非一般的手法，揭穿各个单元的「非常」真相。戏内三位主角合作无间，戏外亦合作过多次，过往的经验带给他们微妙的默契。撰文：李文伟 摄影：林宾尼

马德钟与赖慰玲第三度合作，之前曾合演《伙记办大事》及《双生陌生人》，赖慰玲表示：「知道这个三人组合时非常安心，因为我和马神合作过，他其实是很搞笑，他在幽默方面我很清楚，所以合作起来有默契，完全不担心。至于与吴伟豪合作，发现大家都是很随性的人，很快便形成铁三角，最常聚在一起是坐在办公室研究案情。」至于马德钟与两人都合作过，与吴伟豪更在《有种好男人》中演父子，笑言：「他在新晋当中非常聪明、又靓仔，抵被捧到咁红，哈哈！因为他的个性很好，这次再合作，很快便可以融洽相处。」吴伟豪指二人都是好戏之人，很怕自己跟不上，马德钟与赖慰玲都大赞他表现满分，赖慰玲更指：「这次是律政剧，所以都有比较硬的对白，他是很快便记好，马神也很快，很长的对白都可以演得很好。」马德钟则笑言：「上次都已经做得很好，这次角色设定也很好，因为他演干探，再有点卧底的故事，两方面都做得很好，已经是独当一面的男主角。」吴伟豪透露也有主动向马德钟取经，因演出初时曾觉得未能进入角色，作为对手的马德钟与他重拍了10几次，每次都交足戏让他投入演出，非常敬业，亦觉得很幸运。

同怕丑仔张驰豪「破冰」



剧中透过马德钟的「镜反射触觉症」触及案情关键，神情的突然转变非常考演技，他坦言：「这次角色亦和以往相反，以往我演干探，身手戏都是我，这次却要收起来，而且也比较孤独、会避开所有情感。」他指剧中角色会渐渐转变，而最难忘的画面，是所有单元的角色全部齐聚，坦言是过往演出的经验中非常难得，「因为我们三个一起经历不同单元，和观众一起同步去行，当走过所有单元，有一场戏可以所有角色重聚，感觉真的非常开心。」至于赖慰玲则期待剧情进入到她的单元当中，「在剧中要重演学生妹，这个可能比较难！当剧情发掘到同学们的真相时，会展现出很多反差，然后与同学的张驰豪发展恋爱，被人迷恋是很开心的，但挑战可能是在他身上了，哈哈！」问是否在意有没有感情线？赖慰玲指过往「恋爱经验」也多，但入组前也忍不住追问监制是否有安排，马德钟笑言如果没有问，可能就没有感情线。赖慰玲相信张驰豪能投入到这段感情，笑指他私下是怕丑仔，初时也要花时间破冰，「我主动要他载我、一起去买午餐，期间不断和他倾偈，他非常怕丑，因为这次是他的第二部剧集。」

马德钟约满想拍短剧



吴伟豪笑言若要迷恋赖慰玲，相信自己也非常怕丑。谈到剧中与游嘉欣组CP，更被她迷恋，他指合作《回归》时二人有过感情线，没想过意外受到网民及观众的欢迎，今次再度合作，也没有刻意在感情戏上着墨，并指监制与编审在剧本上安排得很丰富，笑言要澄清游嘉欣的主动都是按剧本去演，但想不到她可以轻松地演出来，问演得投入吗？吴伟豪笑言有，马德钟则笑指：「他们非常专业，虽然他们没有加戏、但亦没有减戏，没有不敢和不想做的戏！」问到有请教马德钟如何演干探？他指拍摄初期，很怕自己没法代入和了解角色，因此也尝试问前辈有何方法演技以取得信心，想不到马德钟指没有方法，要透过与其他人的对手戏才能逐步感受角色，马德钟笑言：「不会太快入到角色，大家都是拍了一个多星期、进入录影厂才开始进入角色，之前未到状态的也不用紧张，因为剪接起来，大家都不会发现，哈哈！」



马德钟拍摄《非常检控观》后约满TVB，他指过去曾多次约满，但仍与公司保持合作关系，「我们都知道公司给予我们很多东西，没有TVB我也没办法在内地发展，所以一直都是很好的关系，最近两年演艺圈比较寒冬，趋势亦不一样，不止电视和电影，我也想尝试拍短剧，了解一下和其他演出的不同，在一分钟内演出一个重点，我也想从演员角度去了解这世代的观众怎去理解这件事。」马德钟笑言过往也出过CD，因此唱歌也离不开他，稍后也将在广州举行音乐会，「本来是12月（去年），但因为大埔事件改期，改到4月份，届时也会唱这次剧集的主题曲！」赖慰玲笑言将会拉队与《非常检控观》剧组一同去支持，马德钟也期待反应好可以和剧组成员到其他场地加场，因当中不乏唱得之人。赖慰玲指每次拍完剧集，都期待与演员们以轻松的方式重聚，现在社交媒体发达，大家都会在平台上一起拍摄短片宣传剧集，问主演当中谁最多鬼主意？赖慰玲笑指是张驰豪。

提议开拍喜剧续集





至于吴伟豪刚迎接入行10周年，他指时间眨一眼便过去，训练班毕业好似昨日的事，现在已有很多作品，认识到很多朋友和前辈。《非常检控观》两年前拍摄时，被指是力捧吴伟豪之作，问觉得与好时机错过了吗？吴伟豪指时机绝对没有对错，最重要是观众能睇到大家的心机和设计。马德钟指能与观众见面是最开心的事，问会否多拍新作与观众见面？马德钟笑言与《非》班底合作愉快，提议不如拍摄续集，更希望可以拍喜剧，赖慰玲亦坦言想，因个性与马德钟相近，幽默之余笑点亦同样毒辣。马德钟之前曾带儿子马在骧入行体验剧集演出工作，他指儿子与吴伟豪同龄，现在也自主做喜欢的工作，已放手让他自己拼搏，而自己则可以着眼工作与生活的平衡。赖慰玲闻言指儿子尚细，细仔才刚1岁大，虽然有重新做母亲的感觉，但自觉非常幸福，工作以外都会想陪伴小朋友。

