41岁前港姐为移民耗尽家财？爆要变卖珍藏极不舍 上台卖性感豪购5万包包慰心灵

现年41岁的袁嘉敏（Candy），在2009年参加香港小姐并夺得「最上镜小姐」后入行，先后参与TVB剧集的及综艺节目演出，离巢后转战电影，曾在电影《鸭王》一脱成名，可惜只属昙花一现，反而因是非不断而受到关注，2023年一度移居英国，虽然她不时大晒在英国的奢华生活，但去年2月宣布回流香港，随即转战内地发展，四出登台及积极经营社交平台。近日袁嘉敏在小红书分享早前在东京购物的战利品影片，可见生活依然富贵。

袁嘉敏爱不释手

袁嘉敏在分享的影片上以「东京购物分享」为主题，并写道：「2026年的新年我在东京，遇上浪漫的初雪，也遇见了一些心爱的物件，把它们都带了回家，跟大家分享一下。#我的日常好物分享 #好物分享 #购物 #东京 #日本 #香奈儿 #Chanel」她在片中以普通话讲述，指当年决定移居英国，为了减省行李曾忍痛将6、7个名牌包包变卖，直至近年回流香港，坦言十分怀念过往的珍藏，所以今次京之旅收获很丰富，包包、衫、鞋、香水、梳、化妆品等都有，她在分享的战利品中，就是她爱不释手的价值港币约50,000元的CHANEL 26P新款羊皮手袋，足见她出手极为阔绰。此外，袁嘉敏在片中亦大晒出在当地品尝的精致美食及奢华酒店。

袁嘉敏内地登台赚人仔

袁嘉敏虽然已回流香港，但甚少公开露面，反而频频获邀到内地登台演出，凭借昔日香港小姐之名及在影视圈的名气，加上其出众的身材，依然深受内地客户及观众欢迎。移居英国失败的袁嘉敏除了登台赚人仔外，早前更被指靠卖「肉体」维生，出动人间「胸」器开patreon吸引人课金，除了性感内衣外，还有日本浴衣、出浴、睡衣等「中门大开」局部晒双峰的相片，保守估计每月最少进帐逾6万。

袁嘉敏身材变迫爆遭揶揄

袁嘉敏除了于网上卖相吸金外，更不时到内地登台开唱，而她的歌衫都十分性感，但近期袁嘉敏身材明显发福，早前到内地登台，虽然在台上任睇唔嬲，但竟然劣评如潮，白色紧身短裙未能完美展示她的身材，看起来不单美感欠奉，反而有迫爆之感，有人更留言说：「条裙好惨，畀佢撑爆」、「条裙好肉酸，著其他款式应该会好少少」。另外并非唱歌班出身的她，其歌喉亦被网民耻笑，指她于台上贡献「魔音」。

