Nowhere Boys 10周年音乐会 主音Van拗柴兼双腿抽筋 痛到灵魂出窍靠意志顶住

乐队Nowhere Boys 日前（30日）在中环AIA嘉年华大帐幕举行《Letters of Nowhere - The Concert》，作为成军10周年音乐企划压轴兼重头表演，反应热烈。期间主音Van跳起落地时左脚拗柴，失平衡跌倒地上状甚痛苦，他坚持站起来继续唱，队友渔佬立即上前一边拉小提琴一边让出膊头给Van搀扶，结他手Ken和Bass手Hansun亦上前傍住他继续表演，Van强忍痛楚叫观众「你哋帮我跳」，观众跟住一齐唱一齐跳起。

音乐会中段眼湿湿

之后Van原地休息松松脚，咬紧牙关说：「Show must go on！」并坚持站起来继续演唱《最后的摇滚》，全场振奋呐喊。Van由队友搀扶走匀三面与观众大合照，然后他坐在地上，队友都陪他坐下演唱《我在》，观众挥动手机灯和大合唱，一片星海，场面感人。完骚后，Van立即接受在场救伤队治疗，然后坐轮椅返回舞台与到场嘉宾好友们合照，他忆述受伤一刻：「今日唔知几时，旧患（右脚）突然好痛，用另一只脚顶住，可能承重太多，两只脚唔同位置系咁抽筋、不停震，我好惊，真系企唔到，一企就仆低，唔知点算。好彩你哋（队友）扶住我，当我企又企唔到就会好揗，又要唱紧。其实唱《天外飞仙》尾段我唔知发生紧咩事，系咪唱到好乱？」身旁Ken说：「我都唔系好记得，但其实几好，好似耗尽最后一滴，感觉良好。」离场时，Van在车上等候队友执拾乐器，他说：「今日打搅咗好多人，要大家照顾我，原本依家我一齐执紧嘢。」其实音乐会中段眼湿湿，他坦言看到观众挥手灯大合唱时好感动：「我唔想个人情绪影响表演，𠮶度搞掂，谂住忍到，打完大佬顺利过关，点知只脚出事，其实唔系好记得之后发生咩事，好似灵魂出窍咁！」

被张继聪启发

至于这日的捧场嘉宾有张继聪与太太谢安琪、黄淑蔓（Feanna）、陈健安、蔡颖恩（Eveyln）与老公谭运佳、丽英、蔡浩然（Scott）、连家颖（Vian）、Winka@COLLAR与男友朱芸编、泳儿、吴家熙（Cheronna）和张惠雅（Regen）等。Van特别在台上多谢张继聪：「大家有冇睇《金童》？（台下欢呼）先唔讲套戏有几好睇，套戏讲打不死嘅故事，同我哋做band仔好似，而最启发我，系张继聪用咗好多唔同方法去宣传套戏，亲力亲为，甚至自己去举牌叫人入场睇戏。我觉得为咗一套戏、一队band、音乐，都要有呢个胆量。喺呢个骚开卖飞嘅时候，我被佢启发，为咗要畀人知我哋有呢个骚，我乜都做齐。今日好叻仔呀，好多人嚟睇！」