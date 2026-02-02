汪明荃奇妙结缘女小贩数十载原因曝光 铜锣湾街头温馨互动令人感动 网民赞阿姐人美心善

现年78岁的「阿姐」汪明荃，作为TVB的镇台之宝，对工作的热情从未减退，幕前总是展现出最强的霸气与功架。然而，私底下的阿姐却是一位极其温柔细心、重情重义的巨星。日前，有网民在铜锣湾街头偶遇阿姐，并将一段充满暖意的影片分享至社交平台，片中阿姐一个简单的举动，感动了无数网民。

汪明荃向年老女小贩送暖

从影片中可见，汪明荃身穿一件鲜红色的上衣，衬以卡其色长裤，打扮年轻之余更显得精神奕奕，状态极佳。她手持一个贺年萝卜糕礼盒，穿过人群，走到一位在街边摆档、身型瘦削矮小且背部微驼的年老女小贩「玉姐」身旁。

汪明荃温柔送萝卜糕

汪明荃走到玉姐身后，非常温柔地小声呼唤「玉姐」。正在埋首整理档口的玉姐回头一看，发现是汪明荃亲自到访，脸上瞬间露出惊喜万分的表情。汪明荃随即亲切地表示：「我嚟拎萝卜糕畀你呀！」并将满载心意的礼盒送到玉姐手中，这份突如其来的关怀让玉姐喜出望外，场面十分温馨动人。

汪明荃跟玉姐结缘数十载

原来，这份温暖并非偶然。根据网民留言透露，阿姐与这位「玉姐」早已结下数十年的不解之缘。多年来，阿姐一直光顾玉姐的摊档购买丝袜，从此建立起深厚的情谊。即使今时今日已是殿堂级巨星，阿姐依然没有忘记这位老朋友，不但时常光顾，逢年过节更会亲自探望，送上礼物与祝福。

汪明荃获赞人美心善

这份跨越数十年、不因身份地位而改变的真挚友谊，在人来人往的闹市街头显得格外珍贵。阿姐这个充满敬意与爱意的暖心举动，获得网民一致激赞，称她「人美心善」、「充满人情味」，这份数十年不变的挂念，简直令人感动。

