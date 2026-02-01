佘诗曼「家长」上身当众寸粉丝？直斥其非画面曝光 赏罚分明送大礼予学霸影迷

现年50岁的佘诗曼（阿佘），今年凭剧集《新闻女王2》在《万千星辉颁奖典礼2025》再夺TVB「最佳女主角」奖，打破自己纪录第四度登上视后宝座，非常厉害。出名宠粉的佘诗曼，日前在机场近距离与粉丝互动，突然「家长」上身查看粉丝成绩单，场面搞笑。

佘诗曼为粉丝打气

近日有网民在小红书分享到榭场送佘诗曼机的影片，片中有粉丝向佘诗曼表示：「我成绩单出来了，你要看吗？」然后佘诗曼立即一脸认真地查看对方的成绩单，当看见92分成绩时，她点头给予粉丝肯定，但当看到60分时，她即「家长」上身表示「哗！60分这么低。」粉丝即急忙解释指管理学好难，佘诗曼即向对方说加油！

佘诗曼超宠粉

另外，有粉丝就以「机场给粉丝们送物礼的可爱阿佘！萌晕了！」为题分别影片，并写道：「送给快过生日的粉丝和乖乖听话考第一名的粉丝，羡慕大家又好替大家开心」，片中的佘诗曼突然拿出一份小礼物送给该名粉丝，她先伸出双手让粉丝猜那一只手有礼物，随后就送了一支精油给予对方，并说道「送给你第一名」，如此窝心，难怪令不少网民都都留言大赞佘诗曼可爱：「我姐咋这么好呢、「姐姐好可爱」、「她好可爱啊、太可爱了、「她真的好好啊，我们都要听佘佘的话，努力变得越来越好」等，此外亦有网民表示能够与佘诗曼邂逅，感到十分羡慕。

