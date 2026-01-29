麦明诗产后身材有惊人变化？同一性感晚装3年前后作对比  「最强Body」冇得输

现年34岁的「十优港姐」麦明诗（Louisa），去年为机师老公盛劲为（Keith）诞下一子，荣升人母，一家三口生活幸福美满。麦明诗产后迅速修身，火速回复至产前的纤瘦身材，近日她更在Instagram上载了震撼的对比图，力证生B对她的火辣身材可谓毫无影响。

麦明诗生育后的3年对比

麦明诗日前于IG story贴出两张照片作对比，分别是她于2023年，以及近期出席好友婚礼时所拍。图中她穿上同一袭浅蓝色吊带低胸晚装裙，而这条裙子当年曾让网民眼前一亮。该晚装设计极为性感，低胸剪裁尽现她玲珑浮凸的曲线，而裙摆的高衩设计更高至大腿，完美展现出她一双白滑长腿，当时已获岑丽香、唐诗咏等圈中好友留言大赞「索」。

麦明诗零变化得天独厚

在最新的照片中，麦明诗穿著同一条「战裙」依偎在老公盛劲为身旁，无论是样貌还是身材，与三年前相比都仿佛「零变化」。最令人惊叹的是，她去年才经历怀孕与生产，但身形却丝毫没有改变，完全看不出是一个已生过小孩的妈妈。这条性感低胸裙极「虾」人着，但麦明诗现在仍能轻松驾驭，可见她早前担心的产后身形焦虑已一扫而空。网民纷纷赞叹麦明诗得天独厚，产后极速回复至巅峰状态，再次证明「十优港姐」的超强基因。

