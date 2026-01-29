TVB「最强继母」蒋祖曼罕穿透视装晒性感：冇人见过我咁温柔 「同性CP」佘诗曼留言劲甜蜜

现年40岁的蒋祖曼（Joman），近年凭TVB剧集《新闻女王2》中饰演女企业家「白书昀（Diana）」一角，令她而人气急升，剧中与佘诗曼饰演的「Man姐文慧心」之间惺惺相惜的对手戏，被网民大赞充满CP感，更力推二人拍同性恋题材的作品。日前蒋祖曼在其IG罕有地晒出一辑性感靓相，透视大露背展示女人味，连「视后」拍档佘诗曼都激赞。

蒋祖曼另一种韵味

相中的蒋祖曼穿上一条黑色透视大露背长裙，在沙滩上优雅地摆出不同甫士，再配合迷人的眼神，展示出浓浓的女人味！此外，她还有换上一袭浅色的背心长裙，展现其玲珑曲线的Body，其中躺卧沙滩上的姿态，散发出另一种韵味。蒋祖曼表示，因为摄影师觉得其他人会觉得她好强势、好硬净，所以想影一辑「冇见过嘅蒋祖曼」 ，故此她的眼神是比较温柔。不少网民都留言大赞她超美、刚柔并重：「hi，你好正！」、「靓又得，型又得」、「好正」、「太美了！」等，就连佘诗曼都留言激赞「有feel~」！蒋祖曼透露这辑相片是于去年拍摄，由摄影师构思，旨在呈现大众未见过的温柔一面，打破过往自己给人硬净的感觉。

相关阅读：万千星辉颁奖典礼2025丨《新闻女王2》蒋祖曼提名女配角 21岁做后母嫁电影人 曾被封独立电影女王

蒋祖曼15岁已入行

蒋祖曼早在2001年已踏足娱乐圈拍剧，当年只有15岁的她与余文乐、关智斌、袁伟豪、蒋雅文等演出的港台剧《Y2K+01》，之后亦参演了不少独立电影，演技早已备受赞赏，曾被封为「独立电影女皇」。其后参与了多部电视剧演出，包括《使街行者2》、《铁探》、《逆天奇案》、《轻功》 等，至2022年才正式签约TVB成为旗下艺人，近年再在《新闻女王2》中演的「白书昀（Diana）」一角，令她人气再度急升。蒋祖曼在2014年与从事电影幕后的陈卓麒结婚，翌年便诞下一女，而她对丈夫跟已过身的前妻所生的儿子Day仔，一直视如己出，一家四口生活美满，她亦被封为圈中的「最强继母」。

相关阅读：39岁TVB「最强继母」贺继子成年5个字诉辛酸 凑仔16年情同亲生母子