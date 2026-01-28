TVB「上位花旦」出身基层嫁富二代 进驻3千万楼王 教B弹琴曝光豪宅无敌大海景

现年31岁的2017年香港小姐亚军何依婷（Regina），2023年12月与富二代兼大学同学男友Cedric在峇里岛举行婚礼，今年4月女儿诞下宝贝女儿Rosella。出身基层、在黄大仙公屋长大的何依婷，婚后搬到有红磡楼王之称的千万豪宅居。近日她在IG分享教女儿弹琴的温馨影片时，意外曝光豪宅的开扬无敌海景，

何依婷抱女弹琴劲温馨

自从女儿出世后，何依婷不时在拍片记录女儿的成长片段，而近日她上载一段女儿学弹琴的影片，片中见穿上家居服的何依婷，抱住9个月大的女儿坐在钢琴前，女儿伸出手仔触碰琴键，两母女温馨互动。不过，有眼利网民却将焦点落在两母女面前的无敌海景，落地大玻璃外饨览维港全海景，极之开扬的视野享受。

何依婷豪宅空间感十足

何依婷婚后进驻的位于红磡、市值约3,000多万元的「楼王」海名轩，生活质素大大提升。据知，该屋苑的住客亦非富则贵，而他们一家三口就居于高层单位，早前凑女时亦意外曝光了屋内的宽敞大厅，即使安放了婴儿地垫及围栏，以及两大张梳化及茶几，仍有十足的活动空间与孩子互动。

