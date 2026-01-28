周润发惨被呼喝「你系咪卢海鹏？」  发哥即时惊人反应曝光  一招潇洒挡架化解尴尬

现年70岁、国际巨星「发哥」周润发纵横影坛数十年，以其亲民作风闻名，无论是在街市买餸、行山跑步，还是偶遇粉丝，他总是有求必应，亲切地与大家自拍互动，早已成为香港市民心中的「吉祥物」。近日，有网民于尖沙咀街头捕获野生发哥，并将影片上载分享，周润发竟疑似受到「不礼貌对待」，被错认为卢海鹏，发哥的「神回应」尽显其真实性格。

周润发银发型格look精神奕奕

从网民分享的影片及相片可见，现年70岁的发哥状态极佳。当日他身穿一件红色运动长袖上衣，配上一头标志性的浓密银发，戴著斯文的眼镜，虽然略见岁月痕迹，但整个人看起来精神饱满，身形健硕，充满活力。当时他正被大批热情的粉丝包围，虽然看似正在赶时间，但发哥依然耐心地停下脚步，逐一为粉丝在海报、照片上签名，尽显其宠粉本色。

周润发被错认卢海鹏

正当发哥低头专心为粉丝签名时，人群中突然有一名路人大声向他呼喝，提出一个令人意想不到的问题：「你系咪卢海鹏？」面对这个将他错认为另一位资深演员卢海鹏的奇怪提问，发哥非但没有生气，更没有流露出一丝不悦。

周润发幽默化解尴尬

该名路人见发哥没有正面回答，竟继续追问：「你系叫咩名啊？」此时，发哥抬起头，面带微笑，并以极具幽默感的方式回应：「我系张有兴。」（张有兴为已故首位华人市政局主席），此话一出，随即引发现场粉丝一片笑声，成功化解了当下的尴尬气氛。

周润发赶时间仍为粉丝签名

整个过程中，发哥由始至终保持著从容的微笑，其临场反应和超高EQ令人赞叹。即使在等候红绿灯准备过马路时，再有粉丝冲上前要求合照，他亦礼貌地望向镜头，展露亲切笑容。

