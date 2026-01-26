Tyson Yoshi首开腔回应「响喉L」：原意系抽自己水 尾场骚孖王嘉尔、张敬轩「分Bra同味」

一连两场《TYSON YOSHI THE VILLAIN LIVE IN MACAO》昨晚在澳门圆满结束，Tyson在尾场骚更是送上三大惊喜，并在完骚后回应「响喉L」事作。他先与王嘉尔（Jackson Wang）首唱新歌《DeadEnd》，二人在台上老友鬼鬼，互相抽水，场面爆笑！

王嘉尔狂叫Tyson老师

Tyson亲解《DeadEnd》的创作过程，原本Jackson提议制作《1994年的第一场雪》之类的千禧年代K歌，并说：「我看了你接受芷珊姐姐的访问，所以专诚写了一句『独自解决』给你。」Jackson闻言即以两字粗口回应，果然够Real！Jackson又讲到自己从未正式出过广东歌，希望之后跟「Tyson老师」合作出广东歌，Tyson甫听到「老师」一词即爆Seed说：「x你呀！千万不要！老咩师呀？一听到老师这个词语通常便会出事！」 其后Jackson再接再厉，不断称呼Tyson做老师，以及感谢对方邀请自己做嘉宾，最终演变成「礼貌跪」。

Tyson感谢张敬轩过大海陪玩

尾场惊喜第二击则是张敬轩「弹出台」，Tyson即跪地迎接「皇上」圣驾，二人随即合唱《By My Side》。Tyson先感谢「大佬轩」专程来澳门陪自己玩。轩仔在演出期间主动帮Tyson拨去头发上的彩纸碎，又帮他拿走掉在地上的外套，兄弟情深令全场哗声四起！来到演唱会尾声，Tyson例牌收到大批热情Fans「飞Bra上台」，当他送上最后一首歌《In My Dream》时，Jackson与大佬轩再度「Encore出场」，Tyson见状即「分Bra同味」，两位亦开心揈Bra，最后更与全场观众齐齐缔造第二晚的「澳门地震」！

Tyson努力造人冲击马B

Tyson在完骚后感谢「空中飞人」Jackson专诚来澳门撑自己，并坦承刻意将歌词填得较露骨，贴合对方的Sexy风格。Tyson又笑言看到「大佬轩」揈Bra足证自己成功「污染乐坛」，但强调不会以「除裤」来加强污染程度，坚守底线。Tyson更透露目前正努力造人，希望「尽力」冲击马B！

Tyson主动联络Hera拍片化解

Tyson亦首度开腔回应「响喉L」事件，他强调原先出片只为自嘲，：「原意系谂住抽自己水，冇谂过攻击任何嘢，但出完嘅效果唔系我想像中咁。」岂料网友反应不如自己预期，令双方及身边人均备受攻击，于是主动联络对方拍片化解网上的戻气，自己亦会经一事长一智：「下次谂清楚先做，依家发现任何玩笑都会俾人无限放大，好似Gareth咁讲蜘蛛侠，有更大能力就有更大责任。」」Tyson又澄清与Hera拍片并非为了宣传新歌，反而是希望表达「和而不同」的理念，就算想法不一致，也不一定要互相抨击。