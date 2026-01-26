58岁「仙气女神」罕以真面目示人 皮肤白滑脸颊有点圆润 倦怠演艺事业坚拒复出回归真实生活

现年58岁、有「仙气女神」称号的王祖贤，自2004年拍完电影《美丽上海》后，开始淡出幕前，并移居加拿大生活，近年更在当地开设艾灸养生会馆。日前有网民发现王祖贤突然开设帐号进驻「快手平台」，更罕有地以真面目见人，拍片送上贺年祝福。

王祖贤仙气依然

王祖贤在平台帐号分享了一条影片，她在片中对着镜头作简单的自我介绍，然后说：「祝福共善堂的所有员工们，能够万事如意，身体健康，马年行大运。」之后她又双手合十衷心送上祝福：「善的健康意识传播到每个角落，让每个人的身心都得到自在、安乐」。影片中的王祖贤身穿白色上衣，皮肤依旧白滑，鼻子高挺，只是脸颊有点圆润，但整体状态保养得宜，仙气依然！

王祖贤罕有谈及退出原因

1987年凭借电影《倩女幽魂》而红遍亚洲，亦曾于日本发行日语专辑，至2004年拍完电影《美丽上海》后，开始淡出幕前，并移居加拿大生活，近年更在当地开设艾灸养生馆，又亲自上阵为顾客服务做生招牌。当年王祖贤息影的原因众说纷纭，有人称与前男友、资深歌手齐秦有关，亦有指因介入富商林建岳博士与谢玲玲婚姻而形象受损，最终分手并移居加拿大，不过多年来王祖贤都未正面回应，早前她罕有谈及退出原因，直言：「在最好的状态时引退，留给大家一个美好的回忆就够了。」

王祖贤因身份认同问题罹患抑郁症

王祖贤更坦言并不喜欢这种「日夜颠倒、作息混乱」的生活，离开演艺圈后，曾因身份认同问题罹患抑郁症，直到透过修习佛法和中医调理并开设艾灸馆，才逐渐找回内心的平衡：「人说放过自己，就能够自在与解脱，但我想说的是，放过自己，也不会放弃艾灸给我的健康与承诺。」王祖贤强调，自己前半生充满奋斗、探索与迷惘，因此现阶段更重视心灵平静与身体健康，并将未来生活方向聚焦于此。

