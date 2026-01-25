东张西望丨港女揭阿苏火山直升机之旅恐怖经历 引擎突然熄火急坠险死 日本当局两年未出报告索偿无门

日本九州的阿苏火山向来是港人热门旅游景点，不少游客会选择乘坐观光直升机，从高空俯瞰壮丽的火山口。然而，日前有台湾旅客在当地乘坐观光直升机坠机，与一名机师至今仍失联。其实两年前已经有港人在当地乘坐观光直升机后发生意外，近日，事主接受TVB节目《东张西望》访问，详述两年前与男友在阿苏火山乘坐观光直升机时遭遇的恐怖堕机意外，身心均受重创。

紧急警报后急坠遭玻璃插脚、胸骨骨折

邹小姐在《东张西望》中忆述，意外发生在2024年5月，当时她与男友到福冈旅行，并将乘坐直升机游览阿苏火山列为行程之一。旅程本来一切顺利，但在回程途中，机舱内的仪表板突然亮起红色警号，发出紧急警报声。起初引擎仍在转动，他们以为并无大碍，但不久后引擎突然熄火，直升机随即失控急坠，撞向树木后坠落在一片草地上。

邹小姐犹有余悸地表示：「我见到前面玻璃爆咗，然后直接插咗入我只右脚。」意外导致她胸骨、肋骨及脚踭粉碎性骨折，其男友的腰椎亦有两节骨折。两人伤势严重，需在日本当地医院接受紧急手术，并住院超过一个月才能返港。

身心受创患PTSD索偿无门

返港后，两人仍需接受漫长的康复治疗。邹小姐指自己当时坐了三、四个月轮椅，才开始转用拐杖，而密集的物理治疗更是持续不断。除了肉体上的痛楚，这次经历亦为他们带来巨大的心理创伤。邹小姐透露，医生证实两人均患上创伤后压力症候群（PTSD），「直至而家……基本上搭飞机，或是坐车开得快啲，我都会惊。」

关于赔偿问题，邹小姐指出，虽然直升机公司支付了他们在日本的医疗费用，但对于返港后的治疗开支却无法索偿。她曾求助领事馆，但被告知必须要有当地的意外报告才能进行诉讼或索偿。然而，事发至今已近两年，他们仍未收到任何正式的意外报告。

同公司再酿意外事主盼当局正视安全

邹小姐本以为自己的遭遇只是独立个案，但当她得知日前同一间直升机公司再次发生严重意外，导致一名机师及两名台湾旅客失踪后，令她十分担忧，并决心站出来讲述乘坐观光直升机的危险性。她表示：「很巧合地，两年发生两宗意外，都是同一间公司。我觉得我作为与事者，有需要站出来告诉大家，这个项目可能真的有危险性。」她希望借此机会，能催促日本有关当局尽快发出意外报告，并正视相关旅游活动的安全性，避免再有悲剧发生。

