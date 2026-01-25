袁伟豪老婆高压教仔！张宝儿失控闹2岁儿子：你所有东西都是妈妈的 袁咕碌返学后态度突变

袁伟豪与富贵老婆张宝儿（Bowie）去年迎来细仔「袁氹氹」，两兄弟相处融洽。但近日张宝儿却自爆，与2岁大仔「袁咕碌」袁晞祐（Hayven）有拗橇！张宝儿在小红书分享影片，透露首次严厉责骂儿子的细节，但影片随即引发网民热议，不少人批评她的管教方式过于严苛，是「怪兽家长」的行为。

张宝儿不满大仔拒午睡

片中，张宝儿透露，由于儿子「袁咕碌」上学后被教导要养成一些好习惯，例如会自己收拾玩具，她对儿子的要求也随之提高。然而，近日儿子不但不肯收拾，更在午睡时哭闹不肯入睡。在尝试哄睡一个多小时后，张宝儿终于失去耐性，直言自己感到愤怒。

她一气之下将儿子抱回婴儿床，严肃地对他说：「你所有的东西都是妈妈的，家里所有的东西都是妈妈的，你不珍惜，妈妈一样都不会再给你了。」随后她告诉儿子要自己睡觉，并将他一人留在房间。虽然张宝儿表示自己有透过监视器确保儿子安全，但这种「冷处理」方式让「袁咕碌」在房内大哭，并转而寻求阿姨的安抚。

网民批评过早上学、高压教育

影片中加插了「袁咕碌」拖地的画面，不少网民对此反应两极，直言让小朋友养成好习惯是好事，但认为「袁咕碌」只有2岁，不应该要求太高。虽然有网民表示理解为人父母的辛劳，但更多网民批评张宝儿的做法。不少留言指出，2岁的幼儿仍在探索阶段，即使不午睡、不跟规矩收拾东西，其行为也未必是故意对抗，不应以成年人的标准去要求。许多网民认为让2岁的幼童上学过早，令他承受过大压力，斥责她的做法是「怪兽家长」。

更有网民翻出她去年分享的影片，片中可见她在婴儿房内已为当时只得一岁、仍未戒奶的儿子准备大量图书，认为她从小便对儿子寄予厚望，实行高压教育。

张宝儿自我反省坦承或因自己考虑不周

其实张宝儿在影片中也进行了自我反省。她观察到儿子近期出现行为「退化」，例如不再用语言表达需求，反而用哭闹或婴儿手语。她思考是否因为儿子刚上学，规矩的环境对他来说压力太大，缺乏足够的自由玩乐时间释放精力，坦言：「可能对于他，是有点太高要求了」、「是我自己考虑不周」。张宝儿在片尾表示，事后她与儿子真诚道歉并和好，感受到儿子展露出前所未有的开心笑容，让她体会到「重修旧好」能让亲子关系更牢固，也让孩子学会关系是可以修复的。

