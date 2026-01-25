张学友破纪录完成324场巡唱  激罕回应欠债：其实我好悭  屡传健康亮红灯亲解手心发黄之谜 

歌神张学友昨晚（24日）在红馆举行《60+巡回演唱会香港终章》最后一场，吸引曾志伟、邓丽欣与男友、邱淑贞与老公沈嘉伟、钟镇涛与太太范姜等来捧场。演唱会准时8点开场，学友于幕后唱出《留住这时光》揭开序幕，之后身穿黑色皮衫裤的他现身唱《Ooh La La》，之后一部蓝色古董车及超过20名舞蹈员一同上台与学友跳唱《马路英雄》，成功令全场high爆。

张学友尾场笑指即将失业

连唱十多首歌后，学友终开口跟大家打招呼，他先向大家问好，之后就搞笑指自己麻麻哋，因为完成今晚演唱会后就失业，不过他指好快揾返工做：「希望大家2026年身体健康，生活愉快，每日都开心。欢迎来到60+演唱会最终章，亦系成个巡唱的324场。最后一场喇！好复杂的心情，想喊又唔想喊、紧张又唔紧张，唔知点形容，但我唔会（喊）嘅！都几廿岁，重喊咩！」学友表示明白有开始就有结束，更叫大家努力揾钱，因为他好快会再开。之后学友特别感谢台下观众，指没大家，这个巡回就不能走到两年零七个月，更指这是自己没想过的纪录，之后他又大摆心心甫士，更笑说：「其实我识做，但60岁唔好意思做之嘛」。

张学友多谢太太和家人

而学友感谢台前幕后外亦感谢家人，坦言妈妈无时无刻都支持他，而他也感谢太太，指这段时间见其他人多过见她：「所以要多谢佢，重有我两个女，久唔久先send个电话嚟「点呀？ok嘛？」都多谢你哋啦！thank you so much。我两个女去咗读书，好多时讲英文，我啲英文唔系因为佢哋都唔识讲添，多谢佢哋啦！」而他亦做出演唱会例牌动作一字马，做完后笑指会继续做，也会保重自己身体和继续练歌，又解释今次做60+演唱会是因想证明比自己知就算60+也可以：「所以好任性咁开咗呢个演唱会，证明60唔系一个恐怖数字。」

张学友自嘲走音

Encore时，学友一口气唱出十多首歌曲，唱完《她来听我的演唱会》后，学友多谢大家一起唱，令这首歌变成我们的演唱会：「因为净系我嘅演唱会其实都几冇瘾，变成我们的演唱会我就好开心，因为你哋会走音，我都可能会。」惹来全场大笑。

张学友大唱遗珠金曲

学友又谓选了一些自己认为是金曲但又没有得到金曲奖的歌，然后他唱出《讲你知》、《明日世界终结时》、《原来只要共你活一天》、《只愿一生爱一人》等歌曲，而学友唱《只》时，身为原唱的庾澄庆在台下也表现兴奋，唱完后学友说：「呢首歌系向好好嘅朋友致敬，好遗憾呢首歌并冇喺我十大中文金曲里面攞到金曲，对不起！哈哈！」而学友亦笑说：「迟啲实会开个属于我自己嘅金曲演唱会！」而最后学友唱出《吻别》为今次巡回演唱会划上句号。

张学友罕谈健康问题

学友完骚后表示，对于他指在马来西亚晕倒在舞台上是最难忘的事情，学友解释当时是耳水不平衡关系，当日彩排的时候也未有问题，直至化妆后才开始晕，所以根本没时间取消：「可以点？试一试去做，唱系冇问题，但个舞台系危险，我跣低系因为个斜台，因为平衡冇咗，平衡得唔好就跣低。」至于做了三百多次一字马，学友表示以前拍戏有旧患，所以有腰痛问题，做一字马后腰骨比以前更好，又指自己也有练打横的一字马，更试过跟舞蹈员斗，不过做完之后双腿全瘀。

张学友回应欠债传闻

对于学友近年频频做骚，被网民质疑是否欠人钱，学友笑言自己好悭，也有储钱的习惯：「解释到反而佢哋觉得我掩饰，但我的而且确系冇借钱嘅习惯，就算连财务公司的电话也没有，我唔出嚟就冇事喇，出嚟紧会有其他嘢讲，亦都阻止唔到，冇办法控制。」而有网民留意学友的手掌发黄，令大家担心他身体出现状况，学友解释是因为每天都会拜神：「好大支香，整完之后只手就会好黄，可能啲歌迷关心我，都系多谢佢哋嘅。」

张学友曾志伟后台搞笑

张学友在后台先与合作伙伴影合照，而当代表「快乐港仁」的曾志伟接受130万善款支票时，他表示要衷心多谢学友，不过学友即笑指对方可以讲吓点解要辞职（TVB）？吓到志伟即时将咪递返俾学友，不过其后又搞笑地指是为了来看他的演唱会，之后志伟表示学友很好，因自己返TVB后，第一年港姐就来帮手做嘉宾，学友即谓：「佢同我讲做一年，点知…」场面搞笑。

张学友谈启德场馆

对于做完324场巡回演唱会，学友分享感受时指一开始也没想过做300场，又透露本打算在启德开骚，但发现不适合所以改回在红馆开，但因红馆要等一年时间，故最后才演变成324场。对于「失业」论，他指做这行经常是这样，有工作之后又失业，有感现在香港娱乐圈环境不太好，所以希望大家见到他60岁也做到，会带来正面的影响。完成巡回演唱会后，学友表示最快是会有音乐剧，但因为之前已做过一次，所以心理上多少也有点负担。

张学友：跟太太没有欲望

受访时，学友提到今次再破了个人骚纪录，他坦言没留意数字，又指胡枫94岁还开骚，自己没有办法破他的纪录，又赞对方养生叻，所以封他为偶像。至于家人是否有来支持，学友表示细女刚放寒假，所以也有跟太太一起来看。对于在台上专诚多谢太太和女儿，学友笑言不多谢会很大件事，至于他将与太太迎来结婚30周年，问到会否送两层楼送给太太，他指两人现时也没有欲望，自己现在的欲望只是想工作。问他是否打算开属于自己的金曲演唱会，学友就表示会开较小型的演唱会，至于是否会考虑在启德主场馆？学友说：「首先我对启德冇异议，佢系一个好大好新嘅场地，我觉得表演系需要做一个啱自己嘅，启德实在唔系唔啱我呢个骚，我自己真系去过睇过，佢任何一个位我都睇过，只系唔系好适合我呢个骚。」学友指完成了演唱会后，会先开会确定是否能够做音乐剧，若顺利的话，应该两年左右就会做到。

张学友：已冇四大天王呢件事

提到上次四大天王一起现身是2007年的时候，大家也想他们可以再合体，学友说：「我成日都讲，四大天王只系一个时代，其实边度仲有四大天王呢件事，大家都系分开发展分开去做。」学友又指四大天王只是当时传媒给予的称号，但这只是某个时代的事情：「我宁愿希望佢留喺一个美丽嘅感觉同回忆。」

