75岁李龙基细数资产大爆前妻唔止攞八层楼 自认多情风流难安定 坚称精明唔易呃：今次衰咗

影视圈
更新时间：10:00 2026-01-25 HKT
发布时间：10:00 2026-01-25 HKT

75岁的李龙基近年与王青霞（Chris）发展忘年恋，女方先后因入狱及瞒婚等而成为话题人物，早前李龙基终宣布已跟王青霞分手。李龙基近月接受大量访问分享分手细节，惹来部份网民反感。日前他接受颜联武网上节目访问，直认自己「天生多情」，更表示这或许是「DNA作祟」，他说：「天生易改，本性难移嘛，其实我嘅理解就系咩呢？当你一出世，你里面嘅 DNA 系咁，咁唔怪得个天畀我嘅嘛！」他坦言自己意志力不够强，难对抗异性，感叹当年难安定下来，「每次我都谂住好专一，每次！而家悔疚就系点解（意志力）咁脆弱。」他无奈指，自己一次又一次在感情中情难自禁，流露多情浪子挣扎的一面。

李龙基自认精明唔易呃

谈及最近的感情风波，李龙基显得尤为感慨。他早前宣布与未婚妻王青霞（Chris）分手，结束这段14年的「忘年恋」。李龙基在访问中引用经典金曲《Smoke Gets in Your Eyes》，自嘲当时被爱情「一叶障目」，他坦言虽然承认「今次衰咗」，但仍坚称自己一向精明，很难被人欺骗， 承认这次结局出乎意料之外。与此同时，他也重提与前妻离婚时净身出户，将名下八层物业及两个车位全数给予对方，表达自己虽然多情，但对爱过的女人始终有情有义。

相关阅读：李龙基晒离婚证明书澄清「未离婚」指控  痛斥遭YouTuber伪造文书考虑采法律行动｜独家

李龙基保险受益人仍是前妻

除了将名下八层物业赠予前妻，李龙基在访问中更惊人透露，他多年前购买的保险，至今依然有效，而保单的受益人，正正是他口中「给予八层楼」的那位前妻。当被主持人问及保单受益人是谁时，李龙基毫不犹豫地确认是对方。他解释，当初的考量与赠予物业的原因一脉相承，皆因自己的飞行工作性质存在风险，希望若有任何不测，能为对方留下一份保障，方便她处理后续事宜。

相关阅读：李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞

