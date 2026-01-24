传TVB将重播古天乐经典剧《寻秦记》！播出时间疑曝光 电影票房告捷向破亿大关迈进
《寻秦记》电影版上映后掀起热潮，票房走势凌厉，有望冲破亿元大关。为满足广大影迷的期待，总监制古天乐透露正计划推出「加长版」，将补完近20分钟的删减剧情。而近日亦有传TVB将计划于农历新年的大年初一凌晨时段，重播2001年的经典台庆剧《寻秦记》，接档近期深夜重播中的《名媛望族》。
传闻TVB安排重播剧集《寻秦记》，此举被视为回应广大剧迷的热切期盼，网民对此反应热烈，纷纷称其为最应景的「贺岁剧」，准备在新年期间重温项少龙的经典故事。这股怀旧热潮的再起，与近期《寻秦记》电影版的巨大成功密不可分。由总监制古天乐倾力打造的电影版，上映后票房势如破竹，正向「破亿大关」迈进。
随著电影版票房告捷，以及经典剧集版的强势回归，这股「寻秦热」预计将在新年期间达到顶峰。无论是资深剧迷的「温故知新」，还是新观众的初次观赏，电影与剧集的双重出击，势必将再度掀起一股锐不可挡的追剧狂潮，让《寻秦记》再度成为城中热话。
