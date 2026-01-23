东张西望｜52岁失婚港女屡遇情骗 微信揾单身男遭呃近40万曾轻生 继续网上交友：冇人倾偈我唔得

今日（23日）《东张西望》报道，一名52岁香港失婚女子黄小姐，因为寂寞难耐想找另一半，沉迷于微信内寻找单身男子，最终屡次遇上情骗，分别被3名贼人呃去总共36万。黄小姐坦言，自己十分寂寞空虚，因为自觉年纪并不大，故此就立心在网上找情人，最终弄得伤痕累累，更因此患上抑郁症甚至自杀，她也跟《东张》女主持大叹：「点解总系我畀人呃？」。

52岁黄小姐想趁后生揾个伴

身材瘦削的黄小姐曾经嫁人，不过廿多年前已离婚，但因为经济关系，这对已离婚的男女却仍同住一室。二人育有两个仔女，但已长大成人独立生活，令黄小姐更希望趁依然年轻，成功找到真命天子。

黄小姐于微信揾单身男

黄小姐表示会于微信内找单身男，其目标是五十尾、六十头的男子，并专揾已经离婚或丧偶的对象：「都咁老喇都玩够喇，系咪先？」，但看似很有策略的黄小姐却一直遇上骗子，她表示：「一共遇到3个，一个呃我30万，一个5万一个1万，总共畀人呃咗36万」。

黄小姐几日已想嫁畀骗徒

黄小姐被骗过程千篇一律，都是经不起从未见面的陌生男子的甜言蜜语，而过数予对方作投资。最「狼死」的一位是45岁、网名叫文强的男子，黄小姐自言识了他不久，已「好想嫁畀佢」，并以为执到宝。他介绍黄小姐玩亚马逊券：「佢话如果揾到一笔就可以收手，就可以同我结婚」。最后黄小姐连乡下的祖屋亦卖掉，多次过数下给予对方30万以作投资。黄小姐见势色不对想要回金钱，当然被拒绝。黄小姐之后报警，警察亦明言这些钱根本「攞唔番」。「我真系好嬲，我报完警之后就返屋企自杀。如果畀我见到佢，我一定打佢一身」。

黄小姐：我真系鬼上身

但失去了30万仍然未能令黄小姐清醒，之后她再遇上另一位内地单身男，再跟他玩证券，亦于多次过数下损失5万元。黄小姐亦叹谓：「我真系鬼上身，又畀人呃，点解次次被骗嘅都系我呢？」。之后黄小姐再遇上另一个骗子，过数1万之后却发觉「过错咗数」，骗子眼见几已落袋的金钱白白错失，就狂闹黄小姐，虽然被大声喝斥，但黄小姐之后仍然跟该男子联络。

黄小姐难耐寂寞：冇人倾偈我唔得

《东张》女主持林映晖，直接问黄小姐「点解仲未醒」，黄小姐就表示自己耐不住寂寞：「唔得呀，冇人同我倾偈真系唔得」，她亦拒绝在现实中扩阔圈子找男友，因为她怕现实中的男性若已结婚，「自己就会好瘀」。

