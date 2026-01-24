佘诗曼2亿身家留给3位毕生摰爱？激动罕谈生儿育女  羡慕富贵闺密拥美满家庭

现年50岁的佘诗曼（阿佘）凭借《新闻女王》「Man姐」一角再创事业高峰，第四度登上视后宝座，事业如日方中，但感情生活依然空白。近日她接受好姊妹梁靖琪（Toby）访问，罕有地深入剖白对生儿育女的看法，言谈间流露出对Toby美满家庭的羡慕之情。同时，早前经历亲友离世的她，已提早立好遗嘱，据悉会将丰厚身家，留给生命中最重要的3个人。

佘诗曼激动罕谈生BB

在与梁靖琪的对话中，当被问到如果现在遇到理想对象，会否考虑生小朋友时，佘诗曼立即激动瞪大眼，一脸难以置信地反问：「依家？」她坦言，这个可能性已经非常低。阿佘详细解释了她的顾虑，首先是体力问题，她引用俗语「有仔趁嫩生」，认为自己未必再有足够的精力去应付。其次，她认为要兼顾事业与家庭极其困难，需要将时间妥善分配给小朋友、丈夫，同时又要保留自己的私人时间，她感叹道：「我经常都觉得事业女性要同时兼顾家庭是一件相当了不起的事，我认为我可能应付不来。」她更直言自己没有「兼顾的能力」，只能专注于完成一件事。

佘诗曼承认羡慕梁靖琪

尽管对生育有所保留，但佘诗曼其实也向往家庭的温暖。Toby在节目中忆述，自己曾羡慕阿佘事业机遇处处，但阿佘当时却对她说：「其实有时候我也羡慕你的，像有婚姻和美满的家庭。」阿佘形容，看到Toby回家时，孩子们会立即跑上前抱著说「妈咪，我想你」，那种甜蜜的感觉无可取代。但她随即又笑言，自己无法想像每天早上六点多便要起床送孩子上学的辛劳。这番对话正正反映了她对家庭生活的矛盾心态——既羡慕当中的幸福，又自知无法承受随之而来的压力。

佘诗曼已立遗嘱身家留3摰爱？

这种对人生的深刻体悟，也让佘诗曼提早规划身后事。近年经历过家人生病及干爹许绍雄离世后，让她更感生命无常，早已是圈中小富婆的她，身家估计起码2亿港元，她不希望辛苦赚来的积蓄付诸流水，因此已立好遗嘱，计划将大部分财产留给她生命中三位挚爱，妈妈和两名兄弟。

佘诗曼对缘份不作强求

佘诗曼表示，若能回到20年前，或许会选择结婚生子，但如今心态已然转变，她看到身边姊妹们为家庭的付出「远比拍戏还累」，粉碎了她对婚姻的憧憬。现在的她，宁愿当个自在的单身贵族，将更多时间留给母亲，活在当下，对缘份不作强求。

