第98届奥斯卡｜里安纳度再斗添麦菲查洛美争影帝  《一战再战》获13项提名  不及一作品打破提名纪录

《第98届奥斯卡金像奖》的入围名单于香港时间今晚正式公布，由Ryan Coogler执导的《罪人们》（Sinners）以雷霆万钧之势，横扫16项提名，一举打破了《彗星美人》、《铁达尼号》及《星声梦里人》共同保持的14项提名纪录，成为史上获得最多奥斯卡提名的电影。不过通声势以及注目度，夺得13琪提名的《一战再战》则较高。

里安纳度恶斗添麦菲再争影帝

本届影帝之争极具看头，先前已在《金球奖》称帝的添麦菲查洛美（Timothée Chalamet），凭借在《Marty Supereme》中的精湛演技，再度入围最佳男主角。他将与《一战再战》（One Battle After Another）的里安纳度狄卡比奥（Leonardo DiCaprio）再次正面交锋。里安纳度曾于2016年以《复仇勇者》夺得影帝，今次是他第8度获得提名，誓言要一雪前耻。

《一战再战》获14项提名

尽管《罪人们》独占鳌头，但由保罗汤马士安德逊（Paul Thomas Anderson）执导的《一战再战》同样表现非凡，获得了包括「最佳影片」、「最佳导演」、「最佳男主角」及「最佳男配角」在内的14项提名，实力不容小觑。

《国宝》提名「最佳发型及化妆」

在其他奖项方面，挪威电影《情感的价值》（The Value of Emotions）也获得了多项提名，表现亮眼。然而，备受期待的韩国电影《选择有罪》却意外地未获任何提名，令人大跌眼镜。相反，由汤告鲁斯（Tom Cruise）力撑的日本电影《国宝》则成功入围「最佳发型及化妆」奖。

《第98届奥斯卡金像奖》部份提名名单：

最佳电影

《暴蜂尼亚》

《F1电影》

《科学怪人》

《哈姆尼特》

《Marty Supreme》

《一战再战》

《The Secret Agent》

《情感的价值》

《罪人们》

《铁路梦影》

最佳导演

《哈姆尼特》赵婷

《Marty Supreme》Josh Safdie

《一战再战》保罗汤玛士安德逊

《罪人们》Ryan Coogler

《情感的价值》Joachim Trier

最佳男主角

《Marty Supreme》添麦菲查洛美

《一战再战》里安纳度狄卡比奥

《Blue Moon》伊凡鹤基

《罪人们》Michael B. Jordan

《The Secret Agent》Wagner Moura

最佳女主角

《哈姆尼特》Jessie Buckley

《If I Had Legs I’d Kick You》露丝拜恩

《暴蜂尼亚》爱玛史东

《Song Sung Blue：蓝色情歌》姬蒂赫逊

《情感的价值》Renate Reinsve

最佳男配角

《一战再战》班尼斯奥迪多路

《科学怪人》Jacob Elordi

《罪人们》Delroy Lindo

《一战再战》辛潘

《情感的价值》Stellan Skarsgard

最佳女配角

《情感的价值》艾丽芬宁

《一战再战》Teyana Taylor

《凶器》Amy Madigan

《情感的价值》Inga Ibsdotter Lilleaas

《罪人们》Wunmi Mosaku

最佳原创剧本

《Blue Moon》

《纯属伊朗意外》

《Marty Supreme》

《情感的价值》

《罪人们》

最佳改编剧本

《哈姆尼特》

《铁路梦影》

《一战再战》

《暴蜂尼亚》

《科学怪人》

最佳原创歌曲

《Diane Warren: Relentless》《Dear Me》

《Kpop猎魔女团》《Golden》

《罪人们》《I Lied To You》

《铁路梦影》《Train Dreams》

《Viva Verdi》《Sweet Dreams of Joy》

最佳动画

《优兽大都会2》

《Kpop猎魔女团》

《爱美丽的奇幻漫游》

《我的好友阿高》

《外星奇遇记》

最佳国际电影

《情感的价值》挪威

《The Secret Agent》巴西

《The Voice of Hind Rajab》突尼西亚

《纯属伊朗意外》法国

《末世狂沙》西班牙

