谭咏麟丧撩前《爱回家》女星宝刀未老  撒娇触碰「校长」敏感部位画面曝光  网民：弥漫粉红泡泡

乐坛「校长」谭咏麟（阿伦）虽然已届75岁高龄，但向来有心境「永远25岁」之称的他，精力依然无比旺盛。近年谭咏麟不但积极在内地举行巡回演唱会，更频繁参与香港明星足球队的活动，早前更跟老曾志伟等于内地玩乐，活力完全不输年轻人。近日网上流传一段影片，再次见证了「校长」宝刀未老、丧撩前《爱回家》女星，令对方大发娇嗔。

谭咏麟发功丧撩前《爱回家》女星

于影片中，谭咏麟与前《爱回家》女星马海伦正于一个饭局同坐。起初，谭咏麟手持一个精致的小白盒，向马海伦故作神秘地推介，似乎在游说她欣赏盒中珍品。只见谭咏麟表情鬼马，七情上面地介绍，成功引发了马海伦的好奇心。

马海伦大发娇嗔

就在马海伦专心致志，准备一探究竟之际，谭咏麟突然打开盒子，一只仿真的假昆虫赫然弹出！这突如其来的「惊喜」把马海伦吓得魂飞魄散，她整个人向后弹开，惊声尖叫，完全是「花容失色」的最佳演绎。

马海伦触碰谭咏麟敏感部位？

整蛊得逞的谭咏麟见状，立即捧腹大笑，脸上流露出如顽皮少男般得意的笑容，与他年近八旬的实际年龄形成强烈对比。而被吓坏的马海伦，回过神后气得大发娇嗔，充满少女心地握起拳头，撒娇般地捶打谭咏麟浑圆的肚腩，场面既搞笑又温馨，有网民亦指现场弥漫粉红色泡泡。整个过程充满欢乐，也让人再次感叹，谭咏麟虽然年岁渐长，但内心永远住著一个长不大的大男孩。

