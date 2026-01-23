Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

谭咏麟丧撩前《爱回家》女星宝刀未老  撒娇触碰「校长」敏感部位画面曝光  网民：弥漫粉红泡泡

影视圈
更新时间：09:00 2026-01-23 HKT
发布时间：09:00 2026-01-23 HKT

乐坛「校长」谭咏麟（阿伦）虽然已届75岁高龄，但向来有心境「永远25岁」之称的他，精力依然无比旺盛。近年谭咏麟不但积极在内地举行巡回演唱会，更频繁参与香港明星足球队的活动，早前更跟老曾志伟等于内地玩乐，活力完全不输年轻人。近日网上流传一段影片，再次见证了「校长」宝刀未老、丧撩前《爱回家》女星，令对方大发娇嗔。

谭咏麟发功丧撩前《爱回家》女星

于影片中，谭咏麟与前《爱回家》女星马海伦正于一个饭局同坐。起初，谭咏麟手持一个精致的小白盒，向马海伦故作神秘地推介，似乎在游说她欣赏盒中珍品。只见谭咏麟表情鬼马，七情上面地介绍，成功引发了马海伦的好奇心。

相关阅读：周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？

马海伦大发娇嗔

就在马海伦专心致志，准备一探究竟之际，谭咏麟突然打开盒子，一只仿真的假昆虫赫然弹出！这突如其来的「惊喜」把马海伦吓得魂飞魄散，她整个人向后弹开，惊声尖叫，完全是「花容失色」的最佳演绎。

马海伦触碰谭咏麟敏感部位？

整蛊得逞的谭咏麟见状，立即捧腹大笑，脸上流露出如顽皮少男般得意的笑容，与他年近八旬的实际年龄形成强烈对比。而被吓坏的马海伦，回过神后气得大发娇嗔，充满少女心地握起拳头，撒娇般地捶打谭咏麟浑圆的肚腩，场面既搞笑又温馨，有网民亦指现场弥漫粉红色泡泡。整个过程充满欢乐，也让人再次感叹，谭咏麟虽然年岁渐长，但内心永远住著一个长不大的大男孩。

相关阅读：曾志伟卸任变甩绳马骝？跟辣妹高难度热情互动画面曝光 内地会合谭咏麟包厢狂欢

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
前万事达卡高层转行送外卖 每周收入仅数百元 揭中年失业悲歌「经验让我学会谦卑」
投资理财
19小时前
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
长者咭推「智方便」电子版！3步骤免费申请 出示手机即享130+食买玩/交通优惠
生活百科
19小时前
01:48
财政预算案2026懒人包︱几时公布？会否派钱？即睇免税额/消费券/长者福利等各方建议
社会
2026-01-22 07:00 HKT
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
本地老牌旅行社迁深圳 月悭近20万租金 赞罗湖商厦聚集同行「具协同效应」
楼市动向
21小时前
最新画面曝光！网红师傅装修凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
最新画面曝光！网红装修师傅凿穿楼板 屋宇署：已勒令停工 拟检控涉事承建商｜Juicy叮
时事热话
17小时前
御寒大法｜平民版「Gore-Tex防寒外套」爆红 必学玉米式穿搭法保暖应对湿冷天气
食用安全
16小时前
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月称「基本冇再收过诈骗电话」 即睇分享教学！
港人发现杜绝可疑来电妙法！活用Android手机1功能 实测2个月「基本冇再收过诈骗电话」（附教学）
生活百科
17小时前
教育及职业博览2026 掌握未来发展趋势 开创梦想生涯路
活动资讯
2026-01-19 08:00 HKT
60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧
60年代邵氏美人娶新抱突起波澜 准新娘家逢巨变 星二代儿子公布婚礼新安排惹担忧
影视圈
11小时前
尖沙咀酒店谋杀及企图自杀案 夫右颈刀伤致命 妻昏迷手持染血生果刀被捕
突发
9小时前