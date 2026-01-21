姜丽文走出抑郁阴霾high爆庆生 不顾危险居高临下一事 与80岁老父秦沛合体幸福满泻

资深艺人秦沛的爱女歌手姜丽文（Lesley），早年凭《爱‧回家之开心速递》「Liza」一角在获得「飞跃进步女艺员」奖后，在2024年宣布离巢TVB，并移居美国闯荷李活发展圆梦。1月28日便踏入40岁的她，日前晒出一辑生日庆祝活动的照片及影片，爸爸秦沛精神奕奕为爱女庆祝。

姜丽文食生日大餐

近日姜丽文在IG发文表示其生日庆祝活动已展开，第一站是加拿大温哥华：「Birthday Month， Activated！ First stop， Vancouver！」本月寿星女姜丽文分享多张在当地跟朋友吃喝玩乐的照片，还有在家中吃大餐，餐桌上摆满一碟碟美食，当中有寿司、烤饼、烤鱼、虾沙律等，只见照片中的姜丽文表现兴奋，更以「相机食先」，还不顾安全地站在椅子上，居高临下拍摄美食，笑到张大嘴巴。

相关阅读：前《爱回家》女星真空大Deep V挑战性感极限 赴美「求职」一年多屡遇挫折 早前抑郁复发

姜丽文笑到睩地

在另一条影片中，姜丽文身处室内游乐场玩打拳机，但她两次出拳都不过成功，令她自己都笑到跌在地上，心情极之亢奋，名符其实「笑到睩地」。而她的父亲、资深演员秦沛亦提早陪女儿庆祝，两父女在一间已木材设计为主的特色餐厅叹茶饮咖啡，十分温馨。照片中80岁的秦沛，看起来精神奕奕，状况十分良好。从多张照片中，见到姜丽文表现得十分开心，摆出不同甫士拍照，表情包大放送。

姜丽文曾患抑郁症

快将40岁的姜丽文，早年凭《爱‧回家之开心速递》「Liza」一角获得《万千星辉颁奖典礼2021》的「飞跃进步女艺员」奖，至2024年宣布离巢TVB后，移居美国闯荷李活发展圆梦。奈何工作不似预期，令她长达12年的抑郁症再度复发，去年11月还在IG发千字文，令人担心。幸好乐天性格的她，经过多番努力，情况亦已好转，成功走出抑郁阴霾，重新投入工作和生活。

相关阅读：秦沛细女移美2年一病复发 姜丽文荷李活梦遇难关：竞争好大 曾因失恋三度自杀