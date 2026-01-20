Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李龙基晒离婚证明书澄清「未离婚」指控  痛斥遭YouTuber伪造文书考虑采法律行动｜独家

影视圈
更新时间：20:15 2026-01-20 HKT
发布时间：20:15 2026-01-20 HKT

近日网络流传李龙基与第二任妻子卓海霞从未正式离婚，质疑其无心迎娶王青霞。为正视听，李龙基特约《星岛头条》独家展示香港法院所颁离婚证明书，详述婚姻结束经过，力证已合法结束前段婚姻。他更严斥YouTuber「导游哥哥」伪造文件散播谣言，表明考虑法律行动以维权益及声誉。

李龙基反驳想娶王青霞

声誉攸关之际，李龙基针对其婚姻状况之失实传言，今日特地约见《星岛头条》进行独家访问，坦言：「我坚持，身正不怕影斜，虽然我喺婚姻上系犯咗错，但我和平离婚，正当交代，系行得正、企得正。」对于被指控与第二任妻子卓海霞从未离婚、被斥无心迎娶王青霞，基哥强调：「我由头到尾都希望同𠮶位女子（王青霞）结婚，后来被『导游哥哥』启发，如梦初醒，所以退出咗，依家孤家寡人。」并直斥「导游哥哥」持有伪造之查册文件诬蔑他，令其极度失望。

相关阅读：李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞

李龙基考虑以法律行动维声誉

对于「导游哥哥」在频道刊登所谓查册文件，声称「李浩基」与卓海霞于1998年3月12日在内地民政局办理结婚手续，业务状态为「办结」，意指婚姻关系至今在内地仍然有效，质疑李龙基若再娶王青霞或已干犯「重婚罪」，对此基哥严正反驳：「我从来冇用过『李浩基』呢个名。」并独家出示其身份证明文件，强调真名为李洪基，又首次公开2019年12月5日由香港特别行政区区域法院婚姻诉讼颁布之离婚证明书，并提供案档编号及委托律师楼名称，邀请公众查证：「本来前妻唔想我公开，但我要证明『导游哥哥』生安白造、诬捏我！」至于内地查不到已离婚资料，他向「导游哥哥」提供小常识：「因为当时卓海霞已经系香港居民，离婚系唔需要通知返内地单位，内地亦查证唔到香港离婚纪录。」提到网友质疑他并非净身出户，即使夫妇离婚皆可分得配偶一半资产，基哥以常理论述：「其实系要清清楚楚列明离婚条件，我就写明资产全部唔要。」当记者要求出示相关资料时，基哥表示文件需时寻找，暂未提供，但强调离婚协议合法透明。

李龙基两段婚姻都有俾赡养费

不过，记者留意到基哥之离婚证书列明，其需每月支付赡养费直至对方再婚，基哥坦言两段婚姻均有支付赡养费，惟与王青霞未结婚，故无金钱往来，并透露当初王青霞出狱后，他曾打算再婚，遂按内地结婚程序，前往香港婚姻登记处申请「无结婚纪录证明书」（俗称「寡佬证」），岂料去错部门而未能办成，之后便未有再行申请。对于「导游哥哥」以片面言论引导网民，将其标签为「老奸巨猾」、「计算机基」、「失德基」，甚至号召网民实名举报其「失德」，基哥反击指：「用张假文件嚟诬捏一个人，反而系缺德！做人要有啲底线，做得坏事多，负能量就越多，会影响自身健康。」又表示正考虑诉诸法律、讨回公道。问到个人宗旨，他笑言：「我系游戏基，做人宗旨系有嘢就努力做，冇嘢就去玩、放飞机，所以今时今日仲可以喺呢个圈子企得稳。」又透露近日王青霞传关心短讯予他，叮嘱「天气转冷，着多件衫保护身体」，并坚持仍深爱王青霞：「自从识咗王小姐之后，至今冇一个女性入到我个心。虽然佢告知正与陈姓老公协议离婚，但未有时间表。我依家心如止水，一支公照常生活！」

相关阅读：李龙基自封「李龙猪」叹仍深爱王青霞 首爆前未婚妻分手解释 转口风或再与后生女拍拖

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
12小时前
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
海皇粥店创办人破产收场 高峰期拥逾30店 扭转「粥只是早餐」想法 疫后泵3000万救亡不果
商业创科
9小时前
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
64岁前富贵港姐悲报父亲病逝  离世前全身疼痛极痛苦  4个月内历双亲去世：难以承受
影视圈
4小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
2026-01-19 17:51 HKT
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
港女$1280重庆跟团惨被「卖猪仔」迫购物 签收据竟是自愿「卖身契」 踢爆合约魔鬼细节｜Juicy叮
时事热话
7小时前
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
阿Sa蔡卓妍认爱后姊弟恋火速升温 《东周刊》独家直击Elvis获亿元富婆女友认可入住豪宅
即时娱乐
9小时前
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
8小时前
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
袁伟豪细仔全身「瘀青」吓窒网民 腋下腰侧臀部瘀黑明显 真相同先天问题有关？
影视圈
8小时前