李龙基晒离婚证明书澄清「未离婚」指控  痛斥遭YouTuber伪造文书考虑采法律行动｜独家

近日网络流传李龙基与第二任妻子卓海霞从未正式离婚，质疑其无心迎娶王青霞。为正视听，李龙基特约《星岛头条》独家展示香港法院所颁离婚证明书，详述婚姻结束经过，力证已合法结束前段婚姻。他更严斥YouTuber「导游哥哥」伪造文件散播谣言，表明考虑法律行动以维权益及声誉。

李龙基反驳想娶王青霞

声誉攸关之际，李龙基针对其婚姻状况之失实传言，今日特地约见《星岛头条》进行独家访问，坦言：「我坚持，身正不怕影斜，虽然我喺婚姻上系犯咗错，但我和平离婚，正当交代，系行得正、企得正。」对于被指控与第二任妻子卓海霞从未离婚、被斥无心迎娶王青霞，基哥强调：「我由头到尾都希望同𠮶位女子（王青霞）结婚，后来被『导游哥哥』启发，如梦初醒，所以退出咗，依家孤家寡人。」并直斥「导游哥哥」持有伪造之查册文件诬蔑他，令其极度失望。

相关阅读：李龙基陷「重婚」疑云？与第二任妻子内地婚姻关系曝光：根本冇心娶王青霞

李龙基考虑以法律行动维声誉

对于「导游哥哥」在频道刊登所谓查册文件，声称「李浩基」与卓海霞于1998年3月12日在内地民政局办理结婚手续，业务状态为「办结」，意指婚姻关系至今在内地仍然有效，质疑李龙基若再娶王青霞或已干犯「重婚罪」，对此基哥严正反驳：「我从来冇用过『李浩基』呢个名。」并独家出示其身份证明文件，强调真名为李洪基，又首次公开2019年12月5日由香港特别行政区区域法院婚姻诉讼颁布之离婚证明书，并提供案档编号及委托律师楼名称，邀请公众查证：「本来前妻唔想我公开，但我要证明『导游哥哥』生安白造、诬捏我！」至于内地查不到已离婚资料，他向「导游哥哥」提供小常识：「因为当时卓海霞已经系香港居民，离婚系唔需要通知返内地单位，内地亦查证唔到香港离婚纪录。」提到网友质疑他并非净身出户，即使夫妇离婚皆可分得配偶一半资产，基哥以常理论述：「其实系要清清楚楚列明离婚条件，我就写明资产全部唔要。」当记者要求出示相关资料时，基哥表示文件需时寻找，暂未提供，但强调离婚协议合法透明。

李龙基两段婚姻都有俾赡养费

不过，记者留意到基哥之离婚证书列明，其需每月支付赡养费直至对方再婚，基哥坦言两段婚姻均有支付赡养费，惟与王青霞未结婚，故无金钱往来，并透露当初王青霞出狱后，他曾打算再婚，遂按内地结婚程序，前往香港婚姻登记处申请「无结婚纪录证明书」（俗称「寡佬证」），岂料去错部门而未能办成，之后便未有再行申请。对于「导游哥哥」以片面言论引导网民，将其标签为「老奸巨猾」、「计算机基」、「失德基」，甚至号召网民实名举报其「失德」，基哥反击指：「用张假文件嚟诬捏一个人，反而系缺德！做人要有啲底线，做得坏事多，负能量就越多，会影响自身健康。」又表示正考虑诉诸法律、讨回公道。问到个人宗旨，他笑言：「我系游戏基，做人宗旨系有嘢就努力做，冇嘢就去玩、放飞机，所以今时今日仲可以喺呢个圈子企得稳。」又透露近日王青霞传关心短讯予他，叮嘱「天气转冷，着多件衫保护身体」，并坚持仍深爱王青霞：「自从识咗王小姐之后，至今冇一个女性入到我个心。虽然佢告知正与陈姓老公协议离婚，但未有时间表。我依家心如止水，一支公照常生活！」

相关阅读：李龙基自封「李龙猪」叹仍深爱王青霞 首爆前未婚妻分手解释 转口风或再与后生女拍拖