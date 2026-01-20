32岁TVB「最强小三」家住半亿豪宅  爱驹争气拉头马豪取逾2百万奖金  大骚美腿庆祝：不嬲相信你

现年32岁、2019年港姐冠军黄嘉雯，因在剧集《下流上车族》中饰演「最强小三」并大骚火辣身材而人气急升。刚过去12月庆祝完生日，到1月又收到好消息，黄嘉雯有份的团体马「飞马座」，近日爆出冷门跑第一，一共夺得254万奖金认真犀利，黄嘉雯虽因事未能亲身拉头马，但近日她再度晒出跟「飞马座」的合照，表示「2026马年一齐开个好年」。

黄嘉雯爱驹赢254万奖金

日前「飞马座」于沙田赛事顺利打开胜利之门，当时马主如团体经理人陶桦玮和其太太，以及一班好朋友齐齐拉头马，但黄嘉雯却未有入马场。虽然错过拉头马的机会，但黄嘉雯却可以分享「飞马座」赢头马带来的丰厚奖金，据知「飞马座」跑第一，除赢得约104万的头马奖金外，更赢取150万自购马特别奖金，合共为马主们带来了254万奖金，黄嘉雯今次可过个肥年。

黄嘉雯晒爱驹合照骚美腿

黄嘉雯当然锡晒「飞马座」，她于IG发帖，指她一直相信这匹爱驹，并标注#飞马座、#2026马年一齐开个好年，明显心情大靓。她更上载多张和「飞马座」的合照，合照中见黄嘉雯穿上啡色上衣，以及黑色超短裙大骚白滑美腿，更不断抚摸爱驹，黄嘉雯当然希望「飞马座」于未来带来更多头马奖金。

黄嘉雯传挞着富二代

黄嘉雯一直被指家底丰厚，她与家人居住于市值半亿的豪宅，2025年9月更爆出她低调荣升马主。曾演过不少剧集的她，当中在2022年播出的《下流上车族》，经常性感上阵大晒Fit爆body色诱已婚的林敏骢，因而被冠上「最强小三」称号。感情方面，黄嘉雯跟曾任职于数码市场策划营销工作的瑞士籍男友Matej Tomic分手后，3年前被爆与富二代男友Jordon拍拖，双方已经见过家长，并不时甜蜜拍拖外游。

