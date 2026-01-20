Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

71岁屡传死讯巨星终极回春 一特征叻过后生仔惊艳网民 曾跟星二代儿子水火不容公开道歉

影视圈
更新时间：22:00 2026-01-20 HKT
发布时间：22:00 2026-01-20 HKT

现年71岁的国际巨星成龙，入行逾60年，演出过无数经典电影作品，最近还踩入时装界，近日他现身意大利米兰出席好友李宁品牌时装周，被当地不少游客及留学生捕获，亲民与粉丝互动，回春状态震惊网民！

成龙亲民零架子

有网民在小红书分享了多条在米兰遇见成龙的影片，其中一条指有一位女生幸运拿到成龙的亲笔签名，网民表示指当上前询问成龙能否签名时，随行工作人员即以「有工作」为由婉拒，但没想到成龙大哥听到后直接说：「可以啊！我帮你签呀。」签名后，成龙还亲手递回给粉丝，一点巨星架子也没有，令该名粉丝开心地表示：「激动的心，颤抖的手！老牌明星人也太好了，又谦虚又低调，简直绝了！」态度极之亲民。

相关阅读：成龙罕谈儿子房祖名认疏离形同陌路 自爆一句话毁父子关系：他一打电话给我就有问题

成龙被指发量惊人

另一段影片，网民就拍下成龙当日打扮时尚的影片，戴着招牌黑框眼镜，身穿剪浅色大衣配搭西裤，穿搭十分醒神，但最令网民惊叹的竟然是成龙的一头乌黑而又浓密的短发，指他状态极好，加上走路时的步履相当快捷、腰板亦很挺直，看起来比真实年龄更年轻。不少网民都留言大讃：「大哥发量王者啊，这岁数，除了发际线后移了点，其他的头发依然不少」、「龙哥真的不显老」、「羡慕龙哥的发量」，甚至有网民笑指由他其代言「动L」洗发水不是白用。

成龙屡传死讯

成龙至今仍龙精虎猛，身体状态亦十分良好，身手亦很敏捷，但过往亦不时传出「死讯」。对上一次是去年11月，据报道指，事源是社交平台Facebook突然传出一张成龙手抱熊猫公仔，瞓在医院病床上吸氧的黑白照片。相中写上：「RIP 1958-2025」，并指成龙因病猝逝。这个消息在外国网站上疯传过后，多间外国媒体报道澄清成龙没有离世。消息更由外国传回国内，事后成龙在微博转发新戏宣传，粉碎死讯谣言。

成龙公开向房祖名道歉

早前成龙在宣传新片受访时，透露与43岁的儿子房祖名甚少互动，大概一年只通一次电话。他表示平日无事不会主动联络儿子，反而怕儿子突然来电，他说：「他一打电话给我就有问题。」成龙忆述有次房祖名在父亲节打来，原本向他送上祝福，结果因语气过重，弄巧成拙把儿子闹走：「以后生日不要打给我，父亲节不要打给我，每天打给我，知道吗！」他原意是希望儿子平日多关心的说话，结果儿子真的没有再打过电话来，仅靠助理作中间人来传话。成龙在台上表示承认过往对儿子要求过份严苛，随着年岁增长，其执著的性格亦慢慢软化，心态亦变得平和。这位昔日的严父成龙，最后共盼儿子房祖名能平安快乐过生活：「希望儿子平平安安、开心就好。」

相关阅读：吴绮莉女儿吴卓林激罕开腔谈成龙  一细节证双方关系破冰  曾传经济拮据领免费食物

 

