梁小龙离世丨遗孀宋骧发声明丈夫因心衰竭与世长辞 抢救6小时安然告别

影视圈
更新时间：17:00 2026-01-19 HKT
发布时间：17:00 2026-01-19 HKT

著名功夫影星「火云邪神」梁小龙于1月14日离世，享年75岁，消息昨日（18日）获友人向《星岛头条》独家证实，其家人正低调处理后事，丧礼暂定于1月26日在深圳龙岗进行。梁小龙的徒儿朱峻贤今日（19日）在微博上代梁小龙遗孀宋骧发声明，公布梁小龙死讯及死因。

梁小龙遗孀官宣丈夫死讯

梁小龙的徒儿朱峻贤今日在微博以代表人「徒儿 朱峻贤（丹尼）」替师母梁小龙遗孀宋骧发声明，正式官宣梁小龙与世长辞的消息：「我们尊敬的武术家爱国演员（梁小龙）先生，在2026年1月14日下午4时离世，因心衰竭抢救6小时后安然告别，享年75岁。」

相关阅读：「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 《陈真》、《功夫》成代表作 告别信曝光：原谅我不辞而别丨独家

梁小龙徒儿朱峻贤（丹尼）代梁小龙遗孀宋骧发声明全文如下：

发妻：宋骧，聚龙拳大徒儿：朱峻贤（丹尼）正式官宣发布尊敬的（梁小龙）先生与世长辞的消息。
正式受权给（香港动作特技演员公会）、（香港演艺人协会）、（大湾区演艺人协会）正式官宣发布师父与世长辞的消息。
怀著沉重的心情，通知影视界各好友、各界朋友、喜欢（梁小龙）先生粉丝们，我们尊敬的武术家爱国演员（梁小龙）先生，在2026年1月14日下午4时离世，因心衰竭抢救6小时后安然告别，享年75岁。
梁小龙先生，生于1951年8月9日，祖籍：广东顺德。
师父（梁小龙）生前拍摄过百部影视作品，在70年代拍摄电视剧《霍元甲》《陈真》爱国电视剧，在国内外受广大观众喜爱，师父到国内受访，给当时台湾封闭演艺事业，暂别银幕去做生意，直至《功夫》几次邀请演出，（梁小龙）先生答应演出（火云邪神）一角，再度燃点起广大观众们，再次对这位武术家演员的关注。
我代表师父创办的（聚龙拳），代众师弟姊妹感谢大家对师父的厚爱。
特此声明
代表人：徒儿 朱峻贤（丹尼）
师父一路好走

相关阅读：梁小龙离世丨「火云邪神」死因众说纷纭 经理人首度公开临终细节 黄夏蕙揭与故友关系密切

