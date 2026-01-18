梁小龙离世丨生前自爆与周星驰有心结 拒叫星爷、怒轰片酬低且收唔足钱：打得过我吗？

著名功夫巨星梁小龙于1月14日逝世，其「火云邪神」的经典形象将永留影迷心中。然而，随著他的离世，一段他与《功夫》导演周星驰之间的恩怨亦再度被提及。尽管「火云邪神」让他攀上事业另一高峰，但梁小龙生前受访时曾多次表达对周星驰的不满，直言两人合作压力巨大，更表示：「我不会叫他星爷，那是在侮辱我自己。」

梁小龙为尊严拒嗌「星爷」

梁小龙与李小龙、成龙、狄龙曾并称香港「四小龙」，早在七、八十年代已凭《大侠霍元甲》及《陈真》等剧集红遍亚洲，是名副其实的功夫前辈。因此，当他复出拍摄《功夫》时，对于片场上下、甚至有早于周星驰出道的圈中人都尊称周星驰为「星爷」的文化，他坚持不会跟风改口，表示只会出于尊重称呼周星驰为「导演」，他认为叫周星驰为「星爷」，等于抹煞了他在演艺圈的资历与地位。

梁小龙不满「被周星驰捧红」说法

对于外界普遍认为是周星驰的《功夫》让他「咸鱼翻生」，梁小龙对此说法曾嗤之以鼻。他强调：「我很讨厌人家说『捧』，我又不是新人！」他认为电影是集体创作的成果，每个岗位都不可或缺，因此他绝不接受「被周星驰捧红」的说法。

而早年已转行从商的梁小龙，当年谈及《功夫》的实际酬劳，也直认让他心存芥蒂。梁小龙坦言，当时接拍《功夫》的片酬绝对不是他想要的，甚至不够他一个月做生意的收入，但木已成舟，只能完成工作。言谈间，他对自己的真功夫充满自信，甚至表示：「周星驰打得过我吗？戏里面我打不过他，你说谁捧谁？就算周星驰在，我也敢这样说！」

梁小龙拒再与周星驰合作

接拍《功夫》之后，梁小龙片约不断，但他却明确表示拒绝再与周星驰合作。他忆述，有一次听闻某部戏的导演是周星驰，他便断然拒签。原因除了他认为「做完收不足钱」外，更关键的是片场的巨大压力。他形容周星驰拍戏「无剧本」，演员只能听凭他临场指示。梁小龙忆述：「每次NG都起码几十次，你也不知错在哪儿」，周星驰常在七、八次NG后，要求他重现某次NG中第三句对白的表情，让他崩溃直呼：「我想说粗口。」他透露，自己在《功夫》的第一个镜头，就NG了高达48次，当时还以为被刻意刁难，岂料周星驰却说：「小龙哥，你是NG得最少的那位。」如今，随著梁小龙的离去，这些昔日的恩怨情仇亦随风而逝。无论两人关系如何，他们共同创作的「火云邪神」将永远成为影迷心中的经典。

