梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容

著名功夫影星「火云邪神」梁小龙今日（18日）被《星岛头条》独家报道，于1月14日离世，享年77岁，已获友人证实死讯。梁小龙生前曾有过两段婚姻，与女歌手前妻黎爱莲（Irene Ryder）育有一女，梁小龙与黎爱莲离婚多年，于1995年与细20年宋骧再婚，翌年诞下女儿梁靖南，之后追仔成功，凑成一个「好」字。

梁小龙黎爱莲识于微时

梁小龙的英中混血儿前妻黎爱莲曾红极一时，二人于1972年合作由名导吴思远执导的动作片《饿虎狂龙》结缘，梁小龙曾称二人是青梅竹马，碍于自己当年只是武师，黎爱莲已大红大紫，而未有进一步发展。直到梁小龙在丽的剧集《大侠霍元甲》饰演「陈真」走红，并开武馆授徒，在事业有成下抱得美人归，二人拍拖一年于1975年结婚结婚，黎爱莲当时已有怀孕，翌年诞下女儿梁子文（Anne）。

不过二人结婚三年，有传黎爱莲在1978年一次与老公梁小龙吵架时，遭丈夫殴打而返娘家暂住，梁小龙当时否认家暴，反指黎爱莲太主观，以及长期服食安眠药，导致夫妻关系出现意见分歧，感情破裂而提出分居。

黎爱莲2024年离世

没料到黎爱莲于1979年1月6日在寓所楼下遭凶徒行凶，用渗满电油的西装外套盖头，其后点火，导致黎爱莲脸部严重灼伤，有传事件起因是遭梁小龙的仇家报复。黎爱莲毁容后曾花近400万元，接受近20次植皮及磨皮手术。因黎爱莲爱美关系，在受伤后患上抑郁多度寻死，由梁小龙发现获救，二人最终在80年代离婚。黎爱莲于2024年9月1日离世，享年75岁。

