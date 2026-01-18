「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家

著名功夫影星、曾在周星驰电影《功夫》中饰演「火云邪神」而深入民心的梁小龙，于1月14日不幸逝世，享年77岁。此消息已获友人向《星岛头条》独家证实，目前其家人正低调处理后事，暂定于1月26日在深圳龙岗举行出殡仪式。

梁小龙武打经典作多

梁小龙为香港著名武打演员，梁小龙入行初期担任替身演员。他出道数十年，早年以电视剧《大侠霍元甲》及《陈真》中饰演的「陈真」一角红遍大江南北，其硬桥硬马的真功夫形象深入民心。早年他一度转行从商，直至2004年复出，凭借在电影《功夫》中饰演「火云邪神」一角，再度掀起热潮，至今仍为影迷津津乐道。

梁小龙离世前一天与友人聚会

令人格外惋惜的是，就在梁小龙逝世前一天（1月13日），仍有人分享与梁小龙聚会的合照。照片中，梁小龙与友人在深圳罗湖共享羊肉火锅，精神看来不错，并赠送其亲笔签名的「真功夫」字画予友人。当时他身穿黑色外套，面露笑容，并对镜头竖起拇指，丝毫不见异样。没想到事隔仅一日，竟传来天人永隔的噩耗，让许多亲友及影迷都感到震惊与不舍。

