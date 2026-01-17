傅颖控诉「单身女星=被包养」偏见 坚称凭实力翻身怒轰一类男人无能 曾因获老板照顾惹揣测

前Cookies成员傅颖（Theresa，现名傅宝谊）近年将事业重心转往内地，积极经营直播带货事业。今日（17日）她有感而发，在IG发长文抒发作为独立女性的心声，坦言凭借良心和努力工作，赢得口碑与回报，一切都是值得的。

傅颖直播带货创事业高峰

傅颖在文中透露，自己投身直播带货行业已逾三年，全情投入工作，甚至废寝忘餐。她写道：「一个女生，可以把生活重心放在工作上，可以主动起早贪黑长时间工作，可以凭借良心自己选品、做调研、做介绍。三年多了，挺拚命的，赢得的口碑，得到的一切，都是她值得的。」近年，傅颖先后在北京、广州、上海、杭州等多个城市居住，不久前才刚搬离杭州的居所。虽然她自嘲在香港时，没有推出新歌或影视作品，就会被质疑没有能力养活自己，但她霸气回应：「幸好，我不只是个女艺人，我还是个普通人。只要身体还算健康，知足常乐，去工作，就能把自己养好。」

傅颖感情生活备受关注

在文中，傅颖亦有感而发，慨叹社会对女性存有偏见，特别是单身女性。她写道，当单身女性为事业打拼，总会被劝「别太拼」，但在香港却会被恶意揣测为「被包养」。这番言论，不禁令人联想起她过去备受关注的感情生活。傅颖入行以来，情路波折，最为人熟知的，是与罗子溢的一段情。当年两人分手收场，傅颖更曾公开指控对方，事件一度闹得满城风雨。傅颖曾在访问中，形容这段感情是她「人生的污点」。此外，她也曾透露，在不知情下成为第三者，令她身心俱疲，更因此患上抑郁症。

经历情伤后，傅颖对爱情抱持随缘态度。她曾在2020年的访问中表示，单身也可以很快乐，认为另一半是锦上添花，但若然不合适，只会令自己更不开心。近年，她虽然与内地歌手胡清蓝传出绯闻，对方更是她现时的老板，但她一直未有公开承认恋情。而她因获得老板胡清蓝悉心照顾，更进驻复式豪宅，一度被指忽然富贵而惹来揣测。

傅颖轰侮辱女性的男人无能

傅颖如今事业有成，在香港亦持有千万物业，成为圈中的隐形富婆。她在文末鼓励女性要重拾「配得感」，写道：「你配，你值得，你可以。」她直斥那些出言侮辱女性的男人大多无能，懒理闲言闲语，活出真我。

傅颖曾指旧爱罗子溢动粗？