江华亲解缺席《寻秦记》电影版之谜：无谓逼我讲啦 曾称拒拍再谈有否受邀 表现耿耿于怀？

影视圈
更新时间：16:30 2026-01-17 HKT
发布时间：16:30 2026-01-17 HKT

古天乐、林峰、宣萱、郭羡妮及滕丽名主演的TVB经典电视剧《寻秦记》翻拍成电影版，原班人马廿年后再度聚首，唯独缺少了在剧中饰演大反派「嫪毐」的江华，让不少剧迷大感可惜。早前有网民翻出江华年前做的访问，直言拒拍《寻秦记》电影版，去年他出席内地商演与粉丝交流，更透露本来被安排拍摄片尾彩蛋，但他说：「我又觉得佢个彩蛋冇乜特别意思。」近日，江华在网台节目《颜式生活》中，向主持人颜联武亲自剖白缺席电影版「内幕」，直认剧组从未正式邀请他，但因他近来多次谈及相关话题，再次引发网民热议，不少人解读他其实「耿耿于怀」。

江华重申从未受邀拍《寻秦记》电影版

早前古天乐在宣传时受访，表示本来在剧集版《寻秦记》中已离世的角色，本来就没有安排他们「回归」参与电影版。此话一出，即引来网民翻出江华「拒拍《寻秦记》电影版」的言论，嘲讽江华本来就未受邀请拍摄。节目中，颜联武直接提问，电影筹备多年，剧组是否有接洽过江华。江华斩钉截铁地回应：「冇，佢哋冇揾过我嘅。」更模仿网民对他的批评说：「唔好喺度作大啦，你话人哋揾你，唔好去呃人哋啲流量，人哋根本都冇揾过你。」颜联武再三追问是否从未受邀，他无奈地说：「呢啲无谓逼我讲啦……」

相关阅读：江华回应冇份拍《寻秦记》电影版：唔可惜 自爆本获安排于片尾出场 评论彩蛋「冇特别」

江华曾认为拍《寻秦记》电影版无意义

江华解释，「我觉得无论如何，《寻秦记》系一个集体回忆嚟嘅。」他认为《寻秦记》电视剧已是无法超越的经典，20年后再重拍，意义不大。因此，他早在多年前接受传媒访问时，已表明无论剧组是否邀请，他都不会参演。但后来他明白翻拍的意义，他说：「对我嚟讲，我觉得如果你要我演返𠮶个角色，咁我哋大家都老咗啦，咁究竟个意义喺边度呢？哦，原来……而家我又明啦，原来佢哋讲紧20年后嘅事。咁啱晒啦，大家都老咗。」

相关阅读：江华自称拒拍《寻秦记》电影版说法被踢爆？古天乐公开选角内幕 网民嘲：根本冇预你

江华不想参与《寻秦记》电影版

江华亦提及，《寻秦记》电影版总监制古天乐曾对外解释，因部份角色在剧集版结局已死，而电影版故事发生在20年后，所以无法安排他「复活」。当江华再被问及，如果有机会参演，他会否想参与，对此他表示：「唔好喇，人哋都讲咗出口啦……你冇听过咩？人哋讲咗㗎啦！佢话喺戏里边嘅角色死咗呢，我系冇办法令佢复活嘅。因为我哋而家讲紧二十年后呀嘛。系咪呀？人哋讲咗啦！你仲走去……」他更认为不觉得错过演出机会，「我觉得唔系错失，因为有人可能好想去做呢样嘢，有人可能觉得好enjoy，或者好希望去做呢样嘢。但喺我嚟讲就话，完咗㗎啦，呢个故仔完咗，呢个人物完咗㗎啦，系咪啊？对我嚟讲。」江华更大方表示，不会因为自己没有参演而叫大家不要入场支持，更称自己也有份买门票入场。

相关阅读：63岁江华半裸持刀街头游荡 身形暴瘦至见骨 彻底放飞自我？

至于他早前透露被邀请拍《寻秦记》电影版彩蛋，江华说：「呢个唔系秘密，咁我都粗略咁讲（向粉丝透露），费事讲咁多。」江华未再详谈被邀拍摄《寻秦记》电影版彩蛋的细节，更催促颜联武谈下一个话题。

网民对江华言论反应两极

江华再度谈及他没有参演的《寻秦记》电影版，言论在网上引起两极反应。不少网民认为江华的语气流露出对此事的在意，「好明显耿耿于怀」、「问题系你太有自信」。但亦有网民力撑江华，表示：「一向都很欣赏江华的演技」、「你的光芒是在我们心中」，认为他不参与是对经典最好的尊重。
 

