76岁前TVB「金牌司仪」惊爆「血管爆了」 一部位大片瘀黑极骇人  曾言「生老病死控制唔到」

现年76岁，人称「阿叻」的资深艺人陈百祥，近年虽淡出萤光幕，但仍活跃于社交平台及精装明星足球队活动，生活多姿多彩。叻哥近日在小红书上传一段影片，大爆自己「好惨」，片中他展示身上伤势，呈大片瘀黑极之骇人，更表示「血管爆了」，令粉丝及网民极为忧心。

陈百祥「血管爆了」呻好惨

影片开头，只见身穿球衣的陈百祥精神奕奕，气色极佳，外表绝不像已届76岁之龄。然而，当镜头转向他的大腿时，却惊见一片范围极广的深色瘀伤，状甚恐怖。叻哥更指自己血管爆了，状况实在让人忧心。但陈百祥随即笑着揭晓真相，原来这伤势是踢足球时造成的，所谓「血管爆了」，实则是「微丝血管爆了」，并无大碍。

陈百祥指自己如铁人

陈百祥更幽默地自嘲「好惨」，是指自己76岁高龄，仍然「好似铁人一样」在球场上拼搏，受伤在所难免。他笑言，踢足球这类剧烈运动，受伤是家常便饭，更称「唔受伤证明唔够尽力」，豁达的态度让粉丝松一口气。

陈百祥不介意安乐死

事实上，陈百祥对人生的态度一向洒脱，早前他罕有谈及对生死的看法，直言不排斥「安乐死」，认为生命应掌握在自己手中。他表示：「只要我今日唔高兴，我咪安乐死啰！」这种豁达的态度源于他丰富的人生历练。纵横演艺界近半世纪，他曾历经多次生意失败、破产，甚至在1982年因意外导致身体大面积烧伤，一度徘徊生死边缘。

陈百祥：生老病死控制唔到

走过高山低谷，加上与妻子黄杏秀结婚46年，上无高堂、下无子女，让陈百祥对生老病死看得非常开。他曾说：「生老病死系唯一一样嘢，你控制唔到。」他为自己老而无老花、无脱发而自豪，并以积极乐观的态度活在当下，笑称日日赢波赢马，「点死呀？输吓输吓先输死！」尽显其玩世不恭又充满智慧的人生哲学。

