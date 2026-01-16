Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

佘诗曼完美演绎高贵性感  闪钻Deep V裙尽骚白滑胸前春光 为国际品牌代言猪笼入水

影视圈
更新时间：19:00 2026-01-16 HKT
发布时间：19:00 2026-01-16 HKT

现年50岁、刚第四度荣登「视后」宝座的佘诗曼（Charmaine），凭借精湛演技和超高人气，在中港两地事业再创高峰，成为众多国际品牌争相合作的宠儿。今日佘诗曼于社交平台分享了一组出席Lancôme活动的性感美照，其绝佳状态旋即引起网民热烈讨论。

佘诗曼轻松驾驭超低胸裙

从照片及现场影片可见，佘诗曼为活动精心打扮，穿上了一袭黑白拼色设计的超低胸晚装。这条长裙的剪裁极具巧思，中央是垂坠感十足的白色雪纺，两侧以俐落的黑色线条收束，Deep V领口更镶满了闪烁的晶石，一路延伸至腰间，设计大胆又不失高雅。佘诗曼轻松驾驭这套性感战衣，不仅凸显了她纤细的腰线，更完美展现出她保养得宜、线条均匀的健康好身材，举手投足间散发著自信的魅力。

相关阅读：佘诗曼铜锣湾贴地排队买糖水  零架子尽展亲民本色  打扮简约原来行头十足

佘诗曼肌肤紧致光滑

在妆容方面，阿佘选择了清透自然的妆感，配上淡雅的唇色，突显她紧致光滑的肌肤。一头清爽的及肩中长发，更为她增添了几分时尚气息。虽然已年届半百，但佘诗曼的脸上丝毫没有留下岁月的痕迹，反而散发著成熟女性的智慧与从容。

佘诗曼表情少女感十足

在活动现场，面对镜头和人群，佘诗曼全程笑容满面，时而拨弄秀发，时而甜美微笑，流露出如同少女般的娇俏神情，既大方得体又绝无老态，美得令人心旷神怡。这身造型完美地结合了性感与典雅，再次证明了视后不仅演技出众，其时尚驾驭能力和冻龄美貌同样令人惊艳。

相关阅读：佘诗曼遭近距离拍摄掀走光疑云 胸前位置「离奇凸起」惹争议 网民热讨细节反应两极

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
8小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
9小时前
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
7小时前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
5小时前
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
突发
5小时前
《中年好声音2》唱将陈俞霏陷假学历风波？高调晒MBA证书淘宝价只需双位数 网民嘲：真系精彩everywhere
《中年好声音2》唱将陈俞霏陷假学历风波？高调晒MBA证书淘宝价只需双位数 网民嘲：真系精彩everywhere
影视圈
5小时前
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
00:27
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
突发
3小时前
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
影视圈
3小时前
近九成人体内残留重金属 常吃1类鱼恐吞毒损害大脑增柏金逊病风险 医生教吃2种蔬果排毒0%
近九成人体内残留重金属 常吃1类鱼恐吞毒损害大脑增柏金逊病风险 医生教吃2种蔬果排毒
食用安全
6小时前