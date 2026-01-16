佘诗曼完美演绎高贵性感  闪钻Deep V裙尽骚白滑胸前春光 为国际品牌代言猪笼入水

现年50岁、刚第四度荣登「视后」宝座的佘诗曼（Charmaine），凭借精湛演技和超高人气，在中港两地事业再创高峰，成为众多国际品牌争相合作的宠儿。今日佘诗曼于社交平台分享了一组出席Lancôme活动的性感美照，其绝佳状态旋即引起网民热烈讨论。

佘诗曼轻松驾驭超低胸裙

从照片及现场影片可见，佘诗曼为活动精心打扮，穿上了一袭黑白拼色设计的超低胸晚装。这条长裙的剪裁极具巧思，中央是垂坠感十足的白色雪纺，两侧以俐落的黑色线条收束，Deep V领口更镶满了闪烁的晶石，一路延伸至腰间，设计大胆又不失高雅。佘诗曼轻松驾驭这套性感战衣，不仅凸显了她纤细的腰线，更完美展现出她保养得宜、线条均匀的健康好身材，举手投足间散发著自信的魅力。

佘诗曼肌肤紧致光滑

在妆容方面，阿佘选择了清透自然的妆感，配上淡雅的唇色，突显她紧致光滑的肌肤。一头清爽的及肩中长发，更为她增添了几分时尚气息。虽然已年届半百，但佘诗曼的脸上丝毫没有留下岁月的痕迹，反而散发著成熟女性的智慧与从容。

佘诗曼表情少女感十足

在活动现场，面对镜头和人群，佘诗曼全程笑容满面，时而拨弄秀发，时而甜美微笑，流露出如同少女般的娇俏神情，既大方得体又绝无老态，美得令人心旷神怡。这身造型完美地结合了性感与典雅，再次证明了视后不仅演技出众，其时尚驾驭能力和冻龄美貌同样令人惊艳。

