前TVB「御用阿妹」神隐逾廿年罕露面 忆痛别3料癌症妹妹 跟轻生父临终前和解

现年58岁、有TVB「御用阿妹」之称的金牌绿叶何嘉丽，自1999年退出娱乐圈并随后与丈夫移民加拿大后，一直鲜有公开露面。日前她应邀返港，接受新城电台节目《Ben同Benson『Chur』到行》访问，大谈她过往的悲惨家庭经历，包括陪伴癌末的妹妹走完人生最后一程，以及与失联十多年的父亲戏剧性重逢。]

何嘉丽保养得宜

从活动照片可见，即将「登六」的何嘉丽保养得宜，她留著一头俐落短发，戴著眼镜，身穿黑色上衣配搭浅紫色长外套及颈巾，气质温文尔雅，风采不减当年。虽然已淡出幕前超过二十年，但相信资深电视迷仍能一眼认出这位曾在《刑事侦缉档案》演「芬女」、以及于《义不容情》中演黄日华妹妹等经典剧集活跃的演员。

何嘉丽毕业即成癌末胞妹照顾者

在访问中，何嘉丽分享了两段刻骨铭心的人生经历。她跟妹妹本身关系一直疏离，但妹妹于2003年确诊乳癌，后来不幸复发，之后二人才再次联络及相认。当时正在修读神学的何嘉丽，经常抽空陪伴妹妹就医。然而，就在她神学毕业的第二天，医生告知妹妹的生命仅剩下数星期。自此，她放下一切，肩负起照顾者的角色，陪伴妹妹度过人生最后的时光。

何嘉丽妹妹有3种癌症

何嘉丽回忆，在那段时间她不断与妹妹分享自己的信仰，而最让她感到安慰的是，妹妹最终也接受了信仰。「佢最后都信咗主，离开嘅时候冇痛苦，」何嘉丽说，「因为佢有三种癌症，血癌、肝癌同骨癌，其实应该好痛！」信仰的力量让妹妹在安详中走完最后一程。

何嘉丽与轻生父重逢

在妹妹离世约两个月后，何嘉丽的人生再遇冲击。她突然接到医院防止自杀组的电话，得知因为外面有第三者而离家出走、失联超过十年的父亲因第二次轻生未遂而入院。童年时因父亲抛妻弃女而活在阴影下的她，在征得母亲同意后，决定到医院见父亲一面。

何嘉丽和离家父解开心结

重逢一刻，她首次看见父亲流下男儿泪，并对她忏悔：「我真系折堕，呢个系我嘅报应，你哋今日仲肯嚟睇我。」父亲更透露，他在跳海时感觉到有一股力量将他拉回，并将此归功于何嘉丽所信奉的上帝。虽然父亲不久后便离世，但这次重逢让父女解开了多年的心结。何嘉丽感恩能陪伴父亲走过人生最后的阶段，更难得地拍下了人生中第一张、也是唯一的「全家福」，为这段破碎的关系画上句点。

