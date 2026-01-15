34岁天王级歌手惨遇空难离世 连经理人6人全数罹难 遗爱妻及3名子女不胜唏嘘

哥伦比亚乐坛传来噩耗，天王级「流行民谣音乐」创作歌手Yeison Jiménez惊传因飞机失事身亡，终年34岁。意外发生在当地时间1月10日，Yeison Jiménez乘坐的私人飞机在哥伦比亚博亚卡省坠毁，机上包括其经理人在内的6人全数罹难。令人心碎的是，Jiménez在事发前6小时才刚在Instagram发布限时动态，让全球歌迷对其骤逝感到震惊与不舍。

死亡班机起飞后传巨响

综合外媒报导，失事的私人飞机注册号码为N325FA，于当地时间10日起飞后不久，便传出巨大的引擎吼叫声，随后不幸坠落并引发熊熊大火。哥伦比亚当局证实，机上六人全数罹难，除了Yeison Jiménez，还包括他的经理人Jefferson Osorio。事故的具体原因仍在调查中，而Jiménez所属的经纪公司以及权威音乐媒体《Billboard》（告示牌）皆已证实此一令人心碎的消息。

Jiménez事业如日中天

Yeison Jiménez是哥伦比亚家喻户晓的歌手，他的音乐风格独特，完美融合了墨西哥传统乡村音乐与哥伦比亚本土音乐元素，在社交平台上拥有超过540万粉丝。他的人生在2024年攀上事业高峰，于哥伦比亚首都波哥大的「Movistar Arena」一连举办三场演唱会，门票全数售罄，累积超过四万观赏人次，写下哥伦比亚流行民谣界难以企及的新纪录。

Jiménez遗下爱妻与三名子女

Jiménez原订于今年3月28日再次举办大型演唱会，门票早已被抢购一空，如今却天人永隔，让许多歌迷心碎不已。他的死讯震惊了整个乐坛，无数粉丝与支持者纷纷涌入他的社交平台留言悼念，无法相信这位巨星的殒落。Jiménez身后遗下结发妻子与三名年幼的子女，博亚卡省省长办公室也发表声明，宣布全省为他致哀，并向其悲痛的家人表达最深切的慰问。一代巨星的骤然离世，不仅是乐坛的巨大损失，也让一个美满的家庭破碎，令人不胜唏嘘。

