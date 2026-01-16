《中年好声音》索爆评审海儿出海再派福利 低胸贴身短裙包唔住傲人身材 扭动蛇腰极吸睛

现年29岁的《中年好声音》美女评审海儿（Hedy），凭借其专业的音乐才华与堪称顶级的颜值身材，吸纳了大量粉丝，被誉为完美无瑕的女神。向来不吝在社交平台分享「福利照」的她，近日又再次更新动态，晒出一段性感诱人的影片，让粉丝大饱眼福。

海儿性感出海

在最新的影片中，海儿正在一艘豪华游艇上享受出海的乐趣。阳光与碧海蓝天之下，她身穿一件渐变色调的低胸贴身短裙，头戴一顶充满夏日风情的草帽，造型性感又不失优雅。海儿的五官本就精致完美，面对镜头时展露的甜美笑容更是融化人心，魅力十足。

相关阅读：《中年好声音》评审海儿亲密照流出 与男子匿更衣室甜爆互动曝光 曾被肥妈踢爆有男友？

海儿S型丰满身材极吸睛

然而，整段影片最吸睛的焦点，无疑是她玲珑浮凸的S型丰满身材。该件贴身短裙的剪裁，完美勾勒出她傲人的曲线，不仅让她丰满的上围呼之欲出，更在转身之间，展现出她线条完美的坚挺臀部。当她充满少女心地对著镜头轻扭腰肢时，一双白滑修长的大腿更是尽览无遗，极度诱人。

海儿散发女神气质

影片中的海儿，一颦一笑都散发著女神气质，配上她那无可挑剔的魔鬼身材，画面可说是美不胜收。粉丝们看后纷纷留言大赞，称女神的状态绝佳，无论是外貌还是身材都完美得让人无法转移视线。

相关阅读：《中年好声音》最索评审海儿露出大面积白滑肌 夕阳下派福利「真空」挑战性感极限