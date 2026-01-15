Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孔德贤参加内地综艺被网民叫大叔 曾8次试镜全失败归咎普通话不标准

影视圈
担任推广大使的孔德贤、陈熙蕊、郭秀云及活动表演嘉宾梁栩宁今日（15日）一起到观塘出席「宠物似主人型」金宠奖红地毡颁奖典礼记者会。孔德贤带同一年多前领养的狗到场，他指，狗狗真的很乖，收养之后从来没有教过他做任何事，但已经很懂事，令他忍不住说：「这是上天送给我的一份礼物。」

孔德贤花300元打开车门

早前孔德贤将一段自己不小心将车匙留在锁上的车内及解决方法的片放上网。问他是否经常这么不小心？他表示，这是自己第一次，当时在澳门拍《璀璨之城》，自己将装有车匙的袋放在副驾位，关上门打算在另一边上车，怎知车门却自动上锁，当时心很慌张，怕因此影响剧组工作，试了5分钟没有奇迹出现，也想过用砖打破车窗，幸而电话在裤袋内，用内地外卖平台可以找到开锁师傅，用3百元解决了打开车门问题。

孔德贤感受内地人热情

早前孔德贤到内地拍摄综艺节目〈开灶少年团》，他开心表示，与30个男生一齐拍摄煮食节目就像选秀骚一样，自己担任了小队长。不过，他在抖音片段看到有人问，「这位阿叔是谁？」孔德贤表示，自己完全没有嬲，虽然自己只得28岁距离阿叔还有很远，因为内地小鲜肉都是16至18岁，自己比他们大10年，也留意到一些网民的留言很搞笑，他们说自己的爸爸也可以参加。「感觉很正，首次返内地工作便感受到内地人的热情。」

孔德贤想香港内地齐发展

问他是否开始集中到内地发展？孔德贤表示，将会香港内地两边一起发展，一个演员无需局限自己在一个地方，而且公司也很支持艺人多方面发展。问他这次是否到内地掘金？孔德贤笑言：「这次拍摄节目作为跟大家打个招呼，希望大家记得我。（这次拍节目的价钱是多少？）可说是打招呼的价钱，自己刚开始不会计较太多，在上升期首要是有机会在内地曝光为先，价钱交由公司处理，我尽量把握好机会，可以让十多亿人认识是一件很难的事，不要只顾金钱。」问到过往可曾受过到内地试镜失败的打击？他表示，当然试过，他透露过往曾试过八次试镜也全数失败，有些还需要飞到北京试镜，但他也感到自己被拒是正常，因为片方首要是演员能否配合角色，自己的普通话不够标准，这方面要加紧努力，他坦言：「面对失败是一个反省自己的好机会，继续面试我相信一定有机会有一次是成功的。」

