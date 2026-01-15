五索开台大爆富豪马先生性癖：可以搞成晚 被问「多人运动」咁回应 接受随时分手？

现年35岁、获封「最强小三」的钟睿心（五索），去年初高调认爱与66岁、坐拥百亿身家的已婚大生银行主席马清铿，两人相恋10年兼育有4个仔女，亦不时在网上公开分享与马生的生活点滴。近日五索于网上平台再次大爆跟马生的亲密关系，公开富豪另一半的性癖，并大叫「顶唔顺」。另外五索亦表示，现时已绝对不会Check马生的电话，即使对方出面有另外的恋情，只要不让她知道，自己就没有问题。

五索大爆跟马生床事美满

五索于自家新网上节目《五索波波池》中，再度大爆跟马生的私密情史，当主持人表示，五索跟马生已经情订10年，「话每晚仲系澎澎澎咁都唔会有信时」，五索立即表示：「唔系㖞，真系咁㖞」，主持人亦大赞「咁你好幸福啰，马生都好幸福」。

五索接受多人运动？

主持人之后再问尖锐问题，表示和马生会否接受「多人运动」，五索没有正面回应，只表示「我曾经同佢讲，到佢70大寿时会安排10个俄罗斯妹同佢贺寿，佢就话『哗咁益我呀』，我一条问题就试到佢系咩人！」。

五索指马生性欲超乎常人

讲到二人有否特别的性癖，五索表示「我讲性又会畀人闹」，她想了一会就表示「我觉得佢有同年龄不相符嘅性欲，佢真系可以晚晚嚟几次，搞成晚咁，我唔知系我可以Turn on佢，定系佢本身性欲真系太大。我同佢讲过咁样唔得，你搞到我第二日完全起唔到身，因为我依家系老板有好多嘢做，但系如果第二日唔使返工就OK嘅」。

五索接受和马生随时分手

五索表示自己讨厌「王子公主」的童话，若马生现在有了另一位女伴，她可以立即离开对方：「我同佢讲你有第二个，同我讲一句就得，我可以即刻走，因为我可以即时揾到靓仔过佢嘅有钱佬同我一齐。你出面有第二个，就要同我讲，唔好畀我知啲唔知啲。依家我唔会再Check佢电话，我同佢讲你有咩饭局呀，觉得开心就即刻去，如果有第二个，唔好畀佢我知就得，不过就唔好畀我知啲唔知啲」。

五索：马生令我又靓又富贵

五索话自己都很清楚自己需要和追求甚么，自己不会否认爱钱，以及追求一段开心的关系，所以马生不单止可满足她金钱的需要外，更于情感上可以令到她开心，并且亦是子女的好爸爸，所以她自觉比十年前状态好得多：「我依家睇我自己，真系又靓又富贵，呢个人真系有啲料到」。

