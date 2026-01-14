炎明熹激罕性感告别邻家少女风 西装褛内仅穿低胸「内衣」展白滑身材 颜值再升级超妩媚

现年20岁的炎明熹（Gigi），自从宣布自组工作室作个人发展后，无论在歌路上还是形象上都力求突破，决心告别昔日的邻家少女感觉。今日炎明熹于社交平台发布一辑全新造型照，其成熟妩媚的形象再度进化，让一众粉丝和网民眼前一亮，惊叹「Gigi真的长大了」！

炎明熹激罕展性感造型

炎明熹今次罕有地以性感造型示人，她身穿一套饰有白色波点的黑色直纹西装套装，但穿法极为大胆。贴身的西装褛内，仅仅配搭了一件剪裁犹如内衣的同色系超短身上衣，大方展现出她零赘肉的完美纤腰和腹部线条。下身则配衬同系列的超短泡泡裙及神秘感十足的黑丝袜，脚踏高跟鞋，一双修长美腿在镜头前一览无遗。整个造型集型格、时尚与性感于一身极度吸睛。

炎明熹颜值再升级

于颜值方面，炎明熹亦越来越靓。在其中一张脸部近镜照中，炎明熹一改以往标志性的齐浏海造型，换上一头气质中分乌黑长发，柔顺的发丝散落在脸庞，散发出满满的仙气。妆容方面亦见心思，精致的淡妆突显了她的一双招牌大眼睛，眼神比以往更添几分故事感，水汪汪的眼眸显得深邃迷人，仿佛会说话一样，配上自然的唇色，完全摆脱了出道初期的稚气，颜值再度攀上高峰，散发出轻熟女性的独有魅力。

炎明熹「禾秆冚珍珠」

这辑照片曝光后，网民纷纷留言大赞炎明熹「禾秆冚珍珠」，身材原来如此有料，完美的身材比例和时尚表现力，证明了她不仅唱功了得，在驾驭不同造型方面也潜力无限。

