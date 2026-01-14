44岁影后「盛世美颜」之谜解开 近八旬父亲现身婚宴高大壮硕 头部一特征现惊人状态

现年44岁的出炉金马影后、内地女星范冰冰，出名样貌出众，弟弟范丞丞颜值亦高，其家人的举动亦备受外界关注！范冰冰的75岁爸爸范涛近日现身一场婚宴时，一头浓密而又乌头的头发，其「颠覆年龄感」的状态曝光，引起网民热议！

范冰冰父亲晒翡翠戒指显贵气

近日在内地网疯传一辑范冰冰爸爸范涛出席宴会的照片，照片中的范涛当日身穿深蓝色企领的羽绒外套，搭配休闲长裤现身，手上戴着一只大大粒的翡翠戒指等精致配饰，打扮十分时尚亦不失贵气。加上他一头乌黑而又浓密的短发，脸部轮廓分明，脸色红润，皮肤光滑，双眼亦十分有神，与朋友一起拍照时，挺直腰板对着镜头微笑，整体状态完全不像已经75岁。

范冰冰父亲被指颠覆年龄感

此外亦有网民拍下范爸爸站立起来的照片，见他身材十分高大壮硕，相比起同龄的「老友记」看起来年轻得多，完全有「颠覆年龄感」的感觉，甚至有网友指他视觉年龄只有50多岁而已，激赞范爸爸其保养得宜。

