「最强小三」五索大肚黑图照曝光 马生无遮无掩现身全家福 网民：他是个好爸爸
更新时间：22:00 2026-01-12 HKT
发布时间：22:00 2026-01-12 HKT
现年35岁、获封「最强小三」的钟睿心（五索），去年初高调认爱与66岁、坐拥百亿身家的已婚大生银行主席马清铿，两人相恋10年兼育有4个仔女，亦不时在网上公开分享与马生的生活点滴。昨日（11日）五索突然在IG晒出马生跟子女在沙滩嬉戏的温馨照片外，还自揭怀孕「黑图」照！
五索马生亲子天伦乐
深得马生宠爱的五索，近日又在IG分享与马生的恩爱合照，并发文写道：「Throw back 2023 怀孕嘅女人最漂亮！当时我真心相信，仲俾咗几皮嘢留倩影！黑图大放送！」照片中的五索当时穿上卡其色露肩及露腰的贴身连身长裙，怀有身孕肚凸凸，面部略有浮肿，但笑容相当灿烂，依偎在抱着女儿的马生肩膊上，幸福满泻。相中见儿子与爸爸父子装、而五索则与女儿母女装上阵，一家四口在沙滩嬉戏，享受天伦之乐，场面十分温馨。
五索自嘲可以辟邪
此外，五索还晒出自己的大肚独照，并自嘲可以辟邪：「今日睇返相簿！自己都吓一吓！有辟邪镇宅作用！」不过大部分网民指她又靓又幸福：「你好自然！好靓」、「靓妈」、「你越来越幸福开心，所以越来越靓」，而其中一张的黑色一件头泳衣的她，网民指她虽然脸上仍有点浮肿，但仍显得十分自然。网民对于马生出镜亦感到惊喜：「好惊喜呀今次马生可以出镜。」、「感觉到马生是好爸爸」。
